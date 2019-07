Se prepara para participar en la Expo Prado con ambas razas

Cabaña San Rafael trabaja para su participación en la Expo Prado; la mayor muestra ganadera del país que se desarrollará entre el 4 y el 15 de setiembre, en un año especial ya que está celebrando 50 años de historia en la cría de la raza Hereford y 25 años en la cría de la raza Aberdeen Angus.

EL PUEBLO visitó la cabaña donde Matías Burutarán Franzoni quien está hoy al frente de la misma mostró parte de la producción y los animales que serán presentados en la 114º Expo Prado.

Burutarán informó que se presentarán en esta ocasión dos terneras A berdeen Angus; una de ellas es uno de los embriones americanos que fueron traídos hace poco y es una de las apuestas de la cabaña, además una ternera Polled Hereford y un toro Polled Hereford de 3 años que ya concurrió a la Expo Salto y Expo Prado y fue laureado con el Reservado Gran Campeón en la pasada Expo Salto, además concurrirán dos toros negros; un toro Joven y un Dos Años Mayor.

“Estamos contentos de cómo llegan los animales, si bien sabemos que el Prado es difícil, pero la idea es mostrar lo que hacemos tanto lo comercial, como la cabaña y los planteles que siempre se dirigen en un mismo sentido, apuntando a que a la gente le sirva la genética; que sea una genética productiva, adaptados a estos campos duros”.

Explicó que los mismos animales que van al Prado son los que se venden luego en el remate (que este año será el 14 de octubre) “y en eso estamos trabajando”.

50 AÑOS DE HEREFORD

Omar Burutarán Esteves, integrante de San Rafael recordó los inicios de la cabaña, indicando que en el año 1950 su padre (Omar Burutarán Pascale) adquirió la estancia, que antes pertenecía a la Suc. Bellagamba y quedó arrendando otra parte del campo que era de la Suc. de Farinha. Con el correr del tiempo logró adquirir todo el predio de lo que es actualmente San Rafael y posteriormente el campo fue dividido entre sus hijos.

Indicó que la cría de Hereford la comenzó su padre en otra estancia más antigua que se llamaba El Altillo y había pertenecido a Catalina Harriague de Castaños; con el correr del tiempo se fueron formando otros establecimientos que Burutarán fue adquiriendo como Paso del Sauce y en 1969 se decide pasar de una firma que tenía un ciclo completo terminando novillos, a anexarle la parte de cabaña.

Ese año se adquirieron en cabaña Vichadero los primeros vientres astados que fueron formadores del plantel de pedigree.

Hace 50 años que se inscribió el primer ternero en los registros genealógicos de la Asociación Rural del Uruguay; el RP 1 (Sanrarafael) fue hijo de la vaca 414 de Vichadero con un toro que había sido comprado a la misma firma en una Expo Salto.

Posteriormente fueron adquiriendo vientres en otras cabañas como Nueva Mehlem, también en la liquidación de Rincón de Francia accedieron “a un excepcional ganado con una calidad estupenda”, así como también cuando la firma El Progreso de Nadal Barrán hizo una liquidación, donde se adquirió un lote de vaquillonas y así se continuó hasta la actualidad.

Omar Burutarán Esteves fue quien se quedó al frente de la cabaña luego de que sus hermanos no quisieron continuar con la selección de genética y el pedigree fundamentalmente “que es bastante engorroso, que lleva mucho tiempo y dedicación; es algo que te tiene que gustar y hoy en día lo que te limita mucho son los costos; se ha encarecido mucho y es algo difícil de mantenerlo pero tratamos de continuar con lo que arrancó hace tantos años desde la época de mi abuelo Ernesto Estéves”.

CAMBIOS

Burutarán comentó que el cambio más grande en el tipo de ganado en estos años, lo hizo su padre cuando importó un toro de Estados Unidos que tuvo furor “Advance Chief 4049” de una cabaña excepcional de Estados Unidos en ese momento y vinieron al Uruguay cinco toros de los cuales uno, lo adquirió Omar Burutarán en Melilla; ese ejemplar le aportó tamaño al rodeo, incluso hasta demasiado al punto que luego tuvieron que adaptarlos porque se lograron animales más grandes que los de ahora, pero a su vez más magros, más difíciles que entraran las vaquillonas a ciclar, tenían requerimientos que no eran para estos campos. “Fue una de las ‘modas’ que se dan en las razas y en el Hereford se marcó pronunciadamente eso en el Uruguay y nosotros no escapamos a la realidad”.

A lo largo de estos años la firma ha sufrido distintas transformaciones; en determinado momento fue de Omar Burutarán Pascale, luego de Omar Burutarán Esteves, después de Limitour SRL una sociedad que hizo Omar Burututarán con Mr. Peter Hannen, posteriormente pasó a Omar Burutarán Esteves nuevamente, luego Omar Burutarán y Vasco Pampeano SRL.

25 AÑOS DE ABERDEEN ANGUS

En determinado momento, cuando la estancia se dividió entre los hermanos Burutarán Esteves, se planteó quién se quedaba con una parte del campo que éra de su padre y allí Omar Burutarán fue quien decidió poblar esa área con ganado Aberdeen Angus. “Tuve la suerte de que en ese momento se liquida un plantel en Flores de Irazábal, oportunidad en la que accedimos a un ganado extraordinario”, recordó.

Hace 25 años San Rafael inscribió el primer ternero Aberdeen Angus de pedigree.

Burutarán indicó que también el ganado Angus fue sufriendo transformaciones ya que primero se usaron muchas sangres americanas, luego se usaron sangres argentinas, comenzaron con la implantación de embriones que se traían de Estados Unidos y Argentina y hoy en día continúan en la misma línea pero a su vez se están produciendo muchos embriones que se están mandando para Argentina y Brasil.

HEREFORD O ANGUS

Respecto a cuál raza es mejor, Burutarán no dudó en responder que son dos herramientas muy útiles.

“Hoy no podemos negar que el Angus ha colonizado una gran parte del rodeo nacional, pero sin desconocer que el Hereford tiene un aporte muy importante y es una raza que permite una cantidad de cosas”.