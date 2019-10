17º remate anual

Acompañados por muchos amigos, los integrantes cabaña San Rafael celebraron ayer en la Asociación Agropecuaria de Salto, los 50 años en la cría de la raza Hereford y 25 en la cría de Angus, y lo hicieron comercializando la totalidad de la oferta en ambas razas.

Previo a las ventas a cargo del escritorio Zambrano & Cía. y colaboración de Alejandro Arralde, Omar Burutarán fue sorprendido con un video donde contó parte de la historia de San Rafael, y posteriormente recibió reconocimientos por parte de directivos de la Asociación Agropecuaria de Salto, también por parte de María Mattos de Cabaña Bayucuá y del escritorio Zambrano y Cía., firma que a su vez fue reconocida por la cabaña.

LAS VENTAS

19 Vacas Angus SA a parir en primavera a U$S 1.151

12 vaquillonas Angus SA a parir en otoño a U$S 1.104

6 terneras Angus: 840

21 vaquillonas Polled Hereford HS a parir en otoño a U$S 1.020

40 terneras Polled Hereford: 540

19 toros Angus: máximo 3.600, mínimo 2.400, promedio 2.646

19 toros Polled Hereford: máximo 3.360, mínimo 2.220, promedio 2.612

OMAR BURUTARÁN

Omar Burutarán se mostró muy satisfecho con el resultado, indicó que para los integrantes de San Rafael «es una fecha muy especial, no desconocemos que los toros estaban bien de preparación, óptimos para salir a trabajar, pero el mercado dice esto y hay que aceptarlo», dijo en referencia a los precios logrados, reiterando que quedó muy conforme.

Consideró que los vientres se vendieron bien, destacando que también eran buenos animales.

Destacó que las ventas fueron totales, en un momento que no es fácil, «No se sabe lo que puede pasar el 30 de octubre, hay una cantidad de incertidumbre, pero me voy tranquilo y satisfecho por una cantidad de amigos que nos acompañaron en este remate».

Burutarán aseguró que la cabaña seguirá recorriendo el camino «mientras Dios nos ayude, la idea es esa, la gente de atrás viene empujando y fuerte, me emocioné mucho en la Expo Salto cuando vi una nieta desfilar un animal, quiere decir que hay una cuarta generación en San Rafael saliendo a las pistas y es lo que nos mantiene y da la fuerza para seguir».

Burutarán se mostró agradecido y orgulloso de integrar la familia que tiene, «son valores que hay que seguir resaltando y fortaleciendo cada vez más para que la gente entienda que el campo uruguayo es el campo uruguayo y sin él es muy difícil salir».

Por último agradeció el homenaje recibido, el cual lo conmovió, resaltando el apoyo de su esposa (Susana Franzoni) que lo contuvo.

GERARDO ZAMBRANO

El martillero Gerardo Zambrano hizo un balance muy positivo, primero por el homenaje a Omar y su familia, muy merecido, con toda un historia dentro del sector agropecuario y ganadero en el departamento de Salto.

Destacó la muy buena oferta, «calificada desde el primer al último animal, tan to vientres como toros, Angus y Hereford, que se vendiern con agilidad y valores de mercado, además con ventas totales en pista que es el principal objetivo de todo cabañero».

ALEJANDRO ARRALDE

Por su parte Alejandro Arralde, quien colabora con las ventas, indicó que fue un remate muy importante, donde la torada y los vientres estaban muy bien preparados, aparte de que el año no acompañó, ya que fue difícil para presentar la mercadería, «creo que la gente lo valoró, pudimos sacar adelante el remate con dinamismo y buenos valores».

Comentó que la mayoría de la oferta quedó en la zona del norte porque la conoce, porque sabe el preparo que tiene, y por la rusticidad de los toros que es lo que ayuda para hacer estos remates con fluidez.