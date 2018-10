Además obtuvo el Reservado Gran Campeón Polled Hereford

Una gran satisfacción obtuvieron ayer los integrantes de cabaña San Rafael, logrando el Gran Campeón y Tercer Mejor macho Aberdeen Angus, la Reservada Gran Campeona Aberdeen Angus y el Reservado Gran Campeón Polled Hereford.

Matías Burutarán, integrante de la cabaña, indicó que el Gran Campeón es bi campeón de la Expo Salto, lo cual “es una alegría enorme, el año pasado había sido Gran Campeón y Campeón Junior, y este año ratificó sus logros consagrándose además campeón supremo de la raza”.

La cabaña logró además el tercer mejor macho en la pista de Angus, y la Reservada Gran Campeona, “estamos muy felices mostrando todo el trabajo que hace la cabaña día a día”.

El Gran Campeón es un hijo de Charlo en una madre de San Rafael, es un toro de dos años y medio que está con 1.020 kilos, y el jurado destacó sus movimientos con ese peso, tiene una gran circunferencia escrotal, un toro muy carnudo, petiso, ancho, muy costilludo que se adapta a los campos de San Rafael, es un toro que convierte a pasto muy bien, hace tres meses que no come ración porque todo lo que come lo convierte, por lo que lo tenemos solo a campo y ya está congelando semen, tenemos unas 600 dosis guardadas, ya tenemos hijos de él en la cabaña, como es el hijo de la Reservada Gran Campeona lo que muestra lo que produce el toro”.

HEREFORD

En la raza Polled Hereford la cabaña presentó un solo animal y logró el Reservado Gran Campeón, cerrando una Expo Salto “completa, con muchos logros y muy felices”.