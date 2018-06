De El Rumbo y Santa Elena de Guarapirú fueron las ganadoras

Culminó ayer la 48º Marcha Funcional de Caballos Criollos Francisco Ferber Molle que se desarrolló en Minas. De cabaña El Rumbo y Santa Elena de Guarapirú fueron las ganadoras de la categoría mayores y menores de 7 años respectivamente.

En la categoría menores de 7 años, en segundo lugar y a tan solo 38,9 segundos de la ganadora, se ubicó “Ercilla San Telmo” de cabaña San Telmo de Horacio y Diego de Brum, “una yegua nueva, de 6 años y medio, de la misma generación de la yegua (de San Telmo) que ganó el año pasado en la categoría menores”, dijo a EL PUEBLO Diego de Brum, agregando que como siempre la cabaña busca no repetir ejemplares, “sino probar yeguas que es el objetivo que tenemos en esta prueba”. La yegua es hija de Malicioso La Invernada, el mismo padre de la ganadora del año pasado, y de Barriga Blanca del Paraisal una madre que la cabaña adquirió de potra hace varios años, estuvo en la manada hasta que murió hace unos años y dejó esta y varias crías, “fue una yegua que ha producido muy bien”. De Brum agregó que no es la primera cría de esa madre que ha tenido una buena performance, a propósito de lo cual recordó que una hermana de ella ganó la marcha en Argentina, de manera que viene confirmando lo buena que era la madre.

El integrante de San Telmo indicó que esta yegua se va para la manada, a producir. Acerca del desarrollo general de la marcha, De Brum manifestó que la vio muy bien, la caballada estaba en muy buen estado, el campo estaba muy bueno, era un campo, abrigado y con muy buena pastura y además se complementó la alimentación con fardos de alfalfa con una calidad muy buena. De esta manera, los animales no estaban gordos ni sentidos cuando largaban, estaban en muy buenas condiciones y se hizo una buena marcha, pese a que la primera semana llovió e hizo frío y los animales no podían descansar bien, pero la segunda semana empezó a mejorar, hizo frío y eso es bueno para los animales. De Brum hizo un agradecimiento especial al personal de San Telmo, que trabajan en la estancia todo el año preparando a los animales. Recordó que la primera semana corrió Rafael Rodríguez que trabaja en la cabaña y la segunda semana, completó la prueba el experimentado jinete Elder Dornelles, también colaborador de San Telmo.

MAYORES

La ganadora absoluta con un tiempo de 67 horas, 31 minutos, 43,2 segundos, fue “Dorada Rumbeadora” (Reposero La Invernada x Cachimba (Pulpero del Queguay) de cabaña El Rumbo de Gustavo Souza con Gonzalo Souza de jinete (Chaleco 19).

A 48,3 segundos se ubicó “Guapaza La Invernada” (Abedul La Invernada x Malicia La Invernada (Halcón La Invernada) de cabaña La Invernada de Plácido Martins SA con Gabriel Farías como jinete (Chaleco 23).

A 13,02 minutos se ubicó “Trompeta La Mariana” (Candombe La Invernada x Granada del Paso (Molles La Invernada) de cabaña La Mariana con Rodolfo Torterolo de jinete (Chaleco 7).

MENORES

En la categoría menores de 7 años, con un tiempo de 68 horas, con 13 minutos 17 segundos la ganadora fue “Tape Donostia” (Sao Martim Guante x Tape Patriada (Mañanero Rezongón) de Santa Elena de Guarapirú de Roberto J. Mailhos con Gonzalo Cantero de jinete (Chaleco 39). En segundo lugar, a 38,9 segundos se ubicó “Ercilia San Telmo” (Malicioso La Invernada x Barriga Blanca del Paraisal (Poncho del Paraisal) de cabaña San Telmo de Horacio y Diego de Brum con Elder Dornelles de jinete (Chaleco 42). En tercer lugar, a 30 minutos con 11 segundos, se ubicó “Milica Gaitera” (Mosquetero La Invernada x Juana La Loca Gaitera (Juan Moreira) de cabaña La Porfía de Cesca SA con Santiago Virlee de jinete (Chaleco 41).