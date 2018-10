En la Asociación Agropecuaria de Artigas

En la mañana de este sábado se calificaron las razas ovinas que participaron de la Expo Chiflero en la Asociación Agropecuaria de Artigas., donde en varias razas, productos de cabañas salteñas obtuvieron los principales premios.

De acuerdo a lo informado por Actualidad Agropecuaria, en la raza Merino y Poll Merino Australiano cuyo jurado fue Eduardo Fillol, La Magdalena de Los Tordos S en C logró destacarse en el Merinos Austalianos P.O ya que obtuvo el Gran Campeón Macho y Mejor Vellón, Reservado de Gran Campeón y Tercer Mejor Macho.

En cuanto a los Pedigree, el Gran Campeón correspondió a Suc. de Arturo Aguerre, Cabaña El Arazá, el Reservado de Gran Campeón fue para Alvaro y Alfredo Fros de Cabaña Los Arrayanes, y el tercer mejor macho fue para La Magdalena de Los Tordos S en C quien además se quedó con el premio a mejor Vellón PI.

En lo que tiene que ver a Poll Merino Australiano, el Gran Campeón P.O. y Mejor Vellón correspondió a Los Arrayanes, el reservado para El Arazá. En P.I., el Gran Campeón y Mejor Vellón fue para Suc. Martín Tafernaberry, el Reservado para El Arazá y el Tercer Mejor Marcho para Suc. de Martín Tafernaberry.

En hembras, la Gran Campeona correspondió a Cabaña La Magdalena de Los Tordos S. en C, la reservada y tercer mejor hembra fue para para Josemir Lujambio.

El Campeón Supremo P.I. fue para Cabaña El Arazá, el Campeón Supremo P.O. para La Magdalena. El Mejor Animal de la Muestra de El Arazá y el Mejor Vellón de la muestra correspondió a la Gran Campeona Poll Merino Australiano PI de La Magdalena.

En la raza Merilin las juras estuvieron a cargo de Javier Rodríguez y tanto en pedigree como en puro de origen los premios fueron para Juan Francisco Nacimento de Cabaña La Loma.

En cuanto a la raza Ideal, Anita S.G. como único expositor se quedó con los grandes campeones tanto en P.I. y en P.O. La jura estuvo a cargo de Jorge Riani.

Cabaña Salto de Limiour SRL como único expositor de la raza Poll Dorset fue quien recibió las merecidas distinciones a cargo del jurado Dr. Adolfo Cassareto.

En cuanto el Corriedale, la juras la llevó adelante Juan José Bortagaray con premiación mayoritaria de cabañas salteñas. En machos, el Gran Campeón P.I fue para Juan P. Lopeteguy, en P.O el Gran Campeón y Mejor Vellón fue de Cabaña La Magdalena de Los Tordos S en C, el Reservado Gran Campeón P.O. fue para Raúl y Sebastián Goncálves de Cabaña Santa Elena de Palma Sola, el 3er. mejor macho también fue para la flia. Goncalves. En hembras, la Gran Campeona y la Reservada pertenecieron a la flia. Goncalves.