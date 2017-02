De ASA y ASDAF

Un par de meses atrás, desde EL PUEBLO, un apunte que pareció remarcarse, en la medida que parecieron surgir “voluntades” (ese es el vocablo justo), para tentar un acercamiento entre la Asociación Salteña de Árbitros de Fútbol (ASDAF) y la Agrupación Salteña de Árbitros (ASA). Cabe recordar que el nacimiento de ASA se produjo como

consecuencia de diferencias notorias entre quienes en ese momento componían la única gremial de árbitros del medio.

Pero el hecho es que la unificación, o esa posibilidad, quedó por el camino. Desde el decir del presidente de ASA, José Gabriel de los Santos a cronistas de este diario, “compartimos lo que haya que compartir, estamos en la misma línea frente al tema de la inseguridad y sobre todo también, cuando se trata de manejar el tema viáticos. O sea: ahí podemos juntarnos. Pero siempre teniendo en cuenta que pertenecemos a dos agremiaciones distintas. Quiero ser claro: cada cual en su casa”.

Por lo tanto, la opción de unidad, por ahora como parte de lo no posible.

EL 10% DE INCREMENTO

No está lejos el retorno del fútbol. Las dos divisionales despuntan en marzo próximo. La Divisional “B” el domingo 19 y en el caso de la “A”, una semana después. Aunque el próximo 3 de marzo será la asamblea anual ordinaria en la Liga Salteña de Fútbol, determinados avances no han faltado, si de árbitros se trata. Por ejemplo, el incremento de un 10% en los viáticos en relación al año pasado.

A su vez, cuestiones relativas a seguridad en los campos de jugo, foco de preocupación tanto de una como de otra agremiación. La Liga Salteña de Fútbol simplemente avalará lo resuelto en su momento por la Asociación de Árbitros de Fútbol del Interior, que condiciona el arbitraje a la presencia de CINCO integrantes de una guardia de seguridad privada dentro del campo de juego o en su defecto, perteneciendo los agentes al Ministerio del Interior, en este caso en función de hechos excepcionales.