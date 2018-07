Recta final para lo que será el inicio de la temporada oficial del básquetbol salteño

Y sin dudas que esto es así, cada vez falta menos para que inicie una nueva temporada del básquetbol salteño.

Contra todos los pronósticos, y contra todos aquellos que atendiendo a intereses que nada tienen que ver con la intención de querer salir adelante, y no entendiendo tampoco que a veces la situación (económica) ameritó ciertos cambios, los que manera de prueba se realizaron en la temporada pasada (por votación), y en la presente también, a fin de luego poder decidir cómo seguir en la próxima temporada 2019. El tema es que aquellos que no tienen ese problema (económico) estuvieron siempre en contra de todo, sin tener la memoria suficiente para darse cuenta y recordar que a estos problemas, no los económicos, hablamos de otros, los causaron ellos mismos, debido a negligencias “garrafales” y evidentes, las que en su momento generaron situaciones no deseadas por nadie, las cosas como son. Pero hay que tener memoria, aquellos que hoy no padecen la urgencia del dinero, sí la padecieron antes, y en su momento, hace cinco, o seis temporadas atrás, fueron los mismos que propusieron disputar el campeonato “Salteño” con el formato de hoy día, hay que tener memoria. Esto sucedió en el seno del Consejo Superior de la Liga Salteña de Básquetbol, y lógicamente, nos consta por haber estado presentes el día que se propuso.

Pero del otro lado de los negativos hay gente que siguió trabajando, con muchos problemas por resolver, con muchas situaciones por “destrabar”, pero pensando siempre en la mejoría de la situación, y que el básquetbol salteño volviera al sitial que nunca debió dejar. Muchos siguieron trabajando, aún cuando alguna puerta se cerró, y los comentarios que en muchos casos faltaban a la verdad, en alguna opinión que solo intentó “embarrar” la cancha, no pudieron frenar lo que es, y seguirá siendo el deseo de la mayoría.