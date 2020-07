Al Congreso de la Confederación del Litoral-Norte la rigió una perceptible armonía.

No hubo misiles entre los delegados. Tampoco grandes diferencias en el enfoque.

El representante de la Confederación en el Ejecutivo de OFI, Héctor Hugo Coronel, ofreció motivos de porqué fue el único Consejero que votó contra el protocolo que el organismo derivó a la Asociación Uruguaya de Fútbol, «en la medida que no se cambió nada, para hacerlo más adaptable al fútbol del Interior».

El dirigente salteño fue receptor de aval de todas las ligas por lo actuado.

Se coincidió en el error que supuso que cada área amateur vinculada al fútbol (el Fútbol Playa y el Fútbol Femenino entre otros), elaborara su propio protocolo, sumando un total de seis, cuando el sentido común hubiese propiciado que se unificaran los objetivos en UN SOLO PROTOCOLO.

Se razonó que «fue un tiempo perdido, a tal punto que AUF sacó una ventaja de por lo menos un mes en relación a la ejecución de las fases previas»

La delegación de Tacuarembó libró el pensamiento, «porque está claro que AUF nos maneja a todos», en la medida que los intereses no son los mismos.

LA HORA DEL PRESIDENTE

Ciertamente a Nelson Manzor, presidente de la Liga de Fútbol de Paysandú, no le faltaron momento de influencia. Reveló equilibrio y energía visceral para sostener argumentos. Y en una ocasión, cuando «la cuestión-AUF y lo que nos dan a las ligas por concepto de kilómetros recorridos cuando tenemos que trasladarnos», ganó la escena.

Llamó a un imperativo: «establecer un frente común porque si no cambiamos la cabeza estamos en el horno».

Para Manzor, este tiempo es de labrar conciencia para que los conceptos de unidad orienten la acción futura, desde la Confederación del Litoral-Norte.

Ocurre que OFI aporta 60.000 pesos a cada Liga, para el traslado de sus planteles.

Algunos de ellos surcan más de mil kilómetros y otros 200 o 300. Los recorridos son distintos. «Se dice que se divide en partes iguales, pero el beneficio surge en algunos casos y son perjudiciales en otros», se apuntó.

El fin es que OFI aporte un dinero DE ACUERDO A LOS RECORRIDOS.