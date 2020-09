El despegue del fútbol Femenino

«Estar al frente del Fútbol Femenino en este caso, significa el cumplimiento del protocolo. Averiguamos lo que teníamos que averiguar y sabemos donde estamos plantados. Es lo que se denomina auto-aficionados. Cuando estuvo en Salto días pasados el Director de la Secretaría Nacional del Deporte, quedó claro lo que debemos hacer. En el caso nuestro posibilitar el ingreso de personas que llegan en auto a la cancha y observarán los partidos dentro de los mismos.

Es lo que cabe si queremos ser fieles a lo que está dispuesto. Claro que son situaciones que no entendemos, porqué se habilita otros ámbitos con riesgos superiores.

En el caso del fútbol Femenino, normalmente asisten los familiares directos de quienes juegan y algunos aficionados más. O sea, que el distanciamiento físico puede conservarse sin complicaciones. El hecho es que el fútbol Femenino, se encuadra en los deportes oficiales y debe regirse por determinados protocolos. Por lo tanto, no podemos permanecer al margen de lo dispuesto. No quedará otra entonces: quién no tenga auto, que no vaya. No podrá entrar».

********

El presidente del fútbol Femenino, apunta desde la objetividad de los hechos, ese tiempo que vendrá. Sucede que el próximo fin de semana se iniciará la disputa del Campeonato Salteño y más allá de los partidos y cancha, las disposiciones que se pretende no eludir.

CAMILO CUNHA marca la cancha en esa dirección, a los efectos de una interpretación cabal del protocolo que debe regir. Aunque cuesta admitir la situación que vendrá, sobre todo porque en otros ámbitos si de espectáculos se trata, el montaje no reconoce precauciones de este estilo.

Igualmente el no cumplimiento de estas disposiciones, podrán implicar sanción o suspensión. En el fútbol Femenino saben a qué atenerse.