Hay un detenido.

Mientras caminaba, la abordaron y arrebataron la cartera, en la que llevaba $ 20.000 y U$S 100.

LA INTERCEPTARON DOS HOMBRES

Nuevamente una mujer fue víctima de arrebato mientras caminaba por la vía pública. Esta vez, ocurrió en Avenida Batlle y Ordóñez entre Santa Rosa y San Eugenio, cuando fue abordada por dos individuos quienes le arrebataron la cartera que contenía la suma de $ 20.000 y U$S 100, además de un par de lentes recetados, un celular marca Blu y documentos varios, dándose ambos a la fuga.

Posteriormente, personal policial procedió a la detención de un hombre mayor de edad, quien estaría involucrado en el hecho, siendo conducido a la sede policial, encontrándose a disposición del Juez Penal de 4to. Turno. Interviene Seccional 2da.

No se informó si se recuperó lo hurtado o no.

SE IBA SIN PAGAR Y LA SEGURIDAD LA RETUVO HASTA QUE LLEGARA LA POLICÍA

En la tarde del sábado, personal policial concurrió a un supermercado que se encuentra en el Salto Shopping, donde personal de seguridad tenía demorada a una mujer mayor de edad, quien pretendió llevarse sin pagar, un par de lentes de sol, marca Time, de color beige, con patillas animal print, por un valor de $ 260, por lo que fue retenida a la salida.

En el lugar, se efectuó la denuncia y se procedió a la detención de dicha femenina, siendo conducida a la sede policial. Enterado el Juez Penal de 4to. Turno, dispuso: “se haga entrega de los lentes a la empresa bajo recibo, se le permita retirar a la detenida, elevar antecedentes”. Intervinieron Seccionales 5ta. y 2da

ENTRARON POR LA VENTANA Y LE LLEVARON EL CELULAR QUE ESTABA CARGANDO

Un hombre denunció que, en la madrugada de ayer al levantarse, se percató que la ventana del frente de su finca ubicada en barrio Cien Manzanas, se encontraba abierta, constatando también, el hurto de un celular marca Nokia Lumia 1320, que había dejado cargando en el living. Investiga Seccional 3ra.

HURTO EN FINCA DE AVENIDA TRILLO

Se denunció que, en la noche del sábado, la propietaria de una finca ubicada en una zona de chacras en la Avenida Trillo, se retiró de la misma, constatando al regresar, que la puerta principal se encontraba abierta y que había sido forzada, el interior en completo desorden y el hurto de una notebook marca Toshiba; anillos y cadenas de plata y oro; un par de championes marca Puma; perfumes de hombre; ropas varias; dos cuchillos, uno de cabo de madera y otro de guampa; dañando un televisor de 4 pulgadas marca Samsung. Investiga Seccional 4ta.

SALIÓ Y AL REGRESAR LE HABÍAN ENTRADO A LA FINCA

En una finca de barrio La Estrella, hurtaron una jarra eléctrica marca Rotel, al ingresar a la misma a través de una ventana del frente; la denunciante manifestó que el hecho ocurrió en horas del mediodía de ayer, cuando regresó a su domicilio, luego de haberlo dejado solo por algunas horas. Efectuada la denuncia, investiga Seccional 1ra.

HURTO Y RECUPERACIÓN DE VEHÍCULO

Desde el frente del Liceo Nº 4, en barrio Salto Nuevo, hurtaron la moto marca Vital modelo VX 110cc, de color rojo, matrícula HKX 730, motor KT1 P52FMHD 0064733, chasis LKXXCHL 02D 1022599. Posteriormente, personal policial concurrió hasta Camino a Nueva Hespérides, donde entre las malezas se encontró un birrodado abandonado, el cual al ser identificado, resultó ser el denunciado, careciendo de chapa matrícula, rueda trasera y plástico delantero, procediéndose a la incautación del mismo, siendo trasladado a la sede policial, donde luego fue entregado a la denunciante por disposición judicial. Investiga Seccional 3ra.

HURTO DE VEHÍCULOS

El propietario de la motocicleta marca Yasuki, modelo Splash UR110cc, de color negro, matrícula HKJ 252, motor 1P52FMH 0 A34429, chasis LRSXCHLC 8 AA133669, denunció el hurto de la misma, ocurrido aparentemente en la madrugada de ayer, desde el porche de su finca en barrio Cien Manzanas, donde se encontraba estacionada. Investiga Seccional 3ra.

En tanto, un hombre realizó otra denuncia, manifestando que en horas de la madrugada de ayer, desde calle Luis Alberto de Herrera y 19 de Abril, le hurtaron la moto marca Winner Fair 110cc, de color rojo y negro, matrícula HIS 944, motor 152 FMHFJ 155366, chasis LLCJXN 3A17 B576480; y una mujer denunció que en la mañana de ayer, desde el estacionamiento de un supermercado céntrico, le hurtaron la moto marca Yumbo City, de color rojo, matrícula HLB 579. Ambos hechos son investigados por Seccional 1ra.

HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULOS

Extraños hurtaron una radio marca Pionner, desde el interior de un automóvil que se encontraba estacionado frente a la finca de su dueño en barrio Salto Nuevo, en la madrugada de ayer. Investiga Seccional 3ra.

También, en la tarde de ayer, un hombre dejó estacionado su automóvil frente a una finca de barrio Parque Solari y al ir a ocuparlo, se percató que personas extrañas mediante el forzamiento de la puerta del conductor, le hurtaron dos sillas plegables y una billetera de color negro, la que contenía la suma de $ 2.000 y documentos varios. Investiga Seccional 2da.

LE SACARON LA RUEDA TRASERA CON EJE

Dejó en la noche del sábado, en el estacionamiento de motos de calle Brasil y Amorín, su moto marca Yumbo GSII, y al ir a ocuparla momentos más tarde, constató que personas extrañas le hurtaron la rueda trasera