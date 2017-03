En la tarde de ayer arrancó el tradicional campeonato aniversario de River Plate que se juega en el Estadio Carlos Ambrosoni, esta vez, presentando un campo de juego excepcional.

Cuatro equipos participan en el mismo, el organizador y dueños de casa, su vecino Salto Nuevo, Ferro Carril y Nacional, y en lo que fue la primer fecha, a primera hora Nacional goleó a Ferro Carril y Salto Nuevo hizo lo mismo con River Plate, quedándose estipulada la fecha final que se jugará esta tarde, a primera hora por el tercer puesto lo harán Ferro Carril y River Plate y a partir de las 17.45 se enfrentarán por la copa Pepsi Nacional y Salto Nuevo, finalizado este partido se entregarán los trofeos.

NACIONAL 4 – FERRO CARRIL 1

EN EL SEGUNDO TIEMPO “MATÓ” EL TRICOLOR

Previo al inicio de este encuentro se realizó un minuto de silencio por el fallecimiento de “Maño” Ruiz, un figura excepcional del fútbol salteño.

EL PARTIDO

Fue un partido disputado con muchos juveniles, y con un primer tiempo muy parejo que finalizó 2 a 1 favorable al tricolor, en el segundo tiempo se definió con una goleada inapelable, Nacional no desperdició, tuvo la chance y la mandó a guardar.

EL PRIMER TIEMPO

De arranque ambos equipos se estudiaron, buscaron la oportunidad de abrir el marcador pero no fue posible hasta el minuto 16 cuando J.Vera ingresaba por derecha ante un remate cruzado y con la punta del botín convirtió el 1 a 0.

El partido continuó con trámite parejo y fue sobre el final del primer segmento, cuando Rodrigo Tasanello metió un balón en profundidad Nahuel Mendoza, quien culminó con un remate rastrero a la izquierda del guardameta de Ferro Carril que nada pudo hacer, fue el gol del empate y con el 1 a 1 se fueron al descanso.

EL SEGUNDO TIEMPO

Nacional salió en busca del partido y a los 18´Fasanello tras un rebote del guardameta rival convierte el 2 a 1.

Pero el Tricolor quería más, dos minutos más tarde Fasanello es derribado en el área rival, el árbitro marca la pena máxima y el mismo Fasanello no perdona, convierte el 3 a 1 y el partido estaba prácticamente cerrado.

Nacional tenía al balón y aprovechaba los espacios dejados por el rival, Rafael Pereyra recibió un balón al borde del área, y con un fuerte remate a media altura cerró el marcador, fue el 4 a 1 final, Nacional fue más, principalmente en esta segunda parte y esa diferencia la tradujo en gol.

DETALLE:

Estadio Carlos Ambrosoni

Arbitro Central. Walter Araujo

Asistentes: Galli y Revuelta

NACIONAL 4: Leandro Fraga, Agustín Irigoyen, Rafael Pereyra, Cristian Castillo, Valentín Banega, Facundo Goñi, Juan Núñez, Gabriel de Cuadro, Braian Bermudez, Nahuel Mendoza, Rodrigo Tasanello. Tambien jugaron: Gabriel Pereira, Bruno Sánchez, Jonhy Alvarez, Ricardo González, Franco Erasun. Exequiel Fagúndez.

DT: Alejandro Torrens

FERRO CARRIL 1: Alex Panelli, Axel Fontora, Franco Suárez, Junior Rodríguez, Alexis Gómez, Nicolás Avelino, Agustín Mantegazza, Leal, Leandro Elizalde, Siciliano y J.Vera. También jugaron: Cristian Damacena, Germán Rivas, Juan Pereira.

GOLES: P/T: 16´J Vera (FC), 40´Nahuel Mendoza (N).

S/T: 18´Rodrigo Fasanello (N), 20´Rodrigo Fasanello (N), 26´Rafael Pereyra (N)

SALTO NUEVO LETAL

SALTO NUEVO 4 – RIVER PLATE 0

En el partido de fondo los de “la República” demostraron que no perdonan, basados en la parte anímica pasaron por arriba a un River Plate inoperante, con muchos errores defensivos y si pesó en ofensiva.

Ya a los 6´Gabriel De Souza disputó un balón por derecha, sacó un remate “mordido” que se metió a la derecha del guardameta Domínguez que nada pudo hacer.

River Plate salió en busca del empate, pero se encontraba con una muralla en el fondo, Facundo González era una garantía y nada dejaba pasar.

Así llegamos a los 24´cuando en un nuevo error defensivo, una pelota quedó “boyando” en el área rojiblanca, apareció Rodrigo Izaguirre y con un puntazo marcó el 2 a 0, y con este resultado parcial fueron al descando.

EL SEGUNDO TIEMPO

Sin mayores cambios, Salto Nuevo es más, a los 32´ el árbitro marca la pena máxima favorable a Salto Nuevo, la ejecuta José Cabrera , convirtiendo el 3 a 0.

Ya sobre el final, al minuto 40. Gabriel De Souza reciba un rebote al borde del área mayor adversaria, saca un potente remate marcando e l 4 a 0 final. Bien Salto Nuevo, River Plate con muchos errores defensivos.

DETALLE

Estadio Carlos Ambrosini

Arbitro Central: Miguel Pereyra

Asistentes: Ivo Moreira y Carlos Da Cruz

SALTO NUEVO 4: Cristian Rodriguez, Enzo González, Facundo González, Sebastián Hermann, Emiliano Blanco, Braian Almeida, Rodrigo Izaguirre, Facundo Cruz, Gabriel de Souza, José González, Mauricio Rivero.

DT: Federico Suárez

RIVER PLATE 0: Luis Domínguez, Walter Monchetti, Juan Rodríguez, Diego Argain, Sebastián da Cunda, Franco Faguaga, Matías Salayeta, Gonzalo Arrieta, Federico Torres, Guillermo Salayeta. Jhonatan Rodríguez. Tambien jugaron: Emanuel Di Paola, Alexander Dornells, Williams Suárez, Jonathan Alvez, Marcelo Díaz.

DT: Maximiliano Summers

GOLES: P/T: 6 Gabriel De Souza (SN), 24´Rodrigo Izaguirre (S.N)

S/T: José Cabrera (S.N), 39´Gabriel de Souza (SN).