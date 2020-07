La Copa Monster Energy tendrá a partir del 15 de julio su esperado inicio con la participación del salteño Andre Lafon, quien logró superar las rondas clasificatorias. Luego de que Uruguay Virtual Racing conquistara con su propuesta de eSports a Monster Energy da suma a su iniciativa al 10, el Canal Uruguayo.

La Copa Monster Energy Uruguay y la Copa Monster Energy – Novel contarán con 12 fechas, para las cuales ya están confirmadas las categorías: Audi RS3, F3 y GT3; y los circuitos: Okayam, Watkins Glens, Silverstone Legacy, Circuito de las Américas, Interlagos y SPA Francorchamps.

Al finalizar este notable Campeonato, los mejores pilotos serán coronados como los ganadores de la primera Copa Monster Energy Uruguay; llevando a sus casas sus merecidos premios.

El equipo de Uruguay Virtual Racing se siente muy dichoso de la recepción de Pilotos y SimRacers que están apoyando este proyecto desde el comienzo, e invita a los espectadores a seguir este emocionante espectáculo de cerca, en el que no faltará la diversión, la adrenalina, ni la pasión que caracteriza a este deporte.

La Copa Monster Energy se posiciona de esta manera, como el primer Campeonato de Automovilismo Virtual que contará con la participación de Pilotos Profesionales y SimRacers en transmitirse por CANAL 10.

«La vuelta de la modalidad virtual fue un boom poque nos hace entrenar el área cognitiva, los reflejos y eso nos vino espectacular para que los pilotos se sumen para mover el avispero de nuevo. Mas allá de ser un juego hay una plataforma en la que estamos compitiendo que es la mejor a nivel mundial y ahí experimentas la realidad de pista. Antes de todo esto tenía un simulador para jugar y no tanto para entrenamiento, pero ahora con el parate debí invertir en computadora para tener algo nuevo que se asemeje bastante a lo real. En esta copa Monster se presentaron 80 pilotos y logré quedar entre los 30 para poder participar. A su vez los pilotos nos enfrentamos contra chicos de 15,16,17 o 18 años que son gamers con muchísima experiencia en esta modalidad. Hay empresas que apostaron bastante y pujaron porque el automovilismo siga en movimiento pese a que se desarrolle en algo virtual», destacó Lafon.