El fin se semana se estuvo llevando a cabo la 1era Fecha del ex Campeonato del Interior de Rugby en el Uruguay y ahora Campeonato de Segunda División, con la vuelta de un torneo que año tras año crece en nuestro país. Con la disputa de un torneo que contará con dos llaves todos contra todos y que al término de las mismas sumará los puntos obtenidos en ambas para determinar al campeón, Vaimaca Rugby Club y Salto Rugby iniciaron con una nueva participación.

En lo que actividad de los clubes salteños respecta, Vaimaca Rugby Club debía debutar ante Dolores a nivel de reserva este fin de semana por el campeonato pero a último momento se bajó de su participación en esta categoría, por lo que el conjunto salteño ganó los puntos y ante esto jugó un partido amistoso versus Búfalos de Bella Unión en cancha del club azulgrana. A nivel de primera división fue victoria 46 a 12 sobre San Javier de Tacuarembó tras una gran actuación del conjunto que en la oportunidad fue orientado técnicamente por Cecilia y Maximiliano Verocai.

Por su parte, Salto Rugby debutó en M17 en la cancha del Cuartel también ante el equipo de San Javier (Tacuarembó), en este caso con derrota, cayendo 48 a 15.

PRÓXIMA FECHA

Primera:

La Olla vs Caranchos

Arlequines vs Vaimaca

San Javiers vs Búfalos

Veterinaria vs Cardos

Juventud: libre

Reserva:

La Olla vs Caranchos

Dolores vs Artigas Rugby

M17:

La Olla vs Robles

Arlequines vs Salto Rugby

Cimarrones vs Cardos

M15:

La Olla vs Caranchos

Arlequines vs Vaimaca