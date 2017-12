El Campeonato Nacional de Pista 2017 se correrá los días sábado 16 y domingo 17 de diciembre en el velódromo Leonel Rocca de la ciudad de Mercedes. La competencia está orientada para las categorías Elite, Sub 23 y Máster. La actividad comenzará el sábado a las 9 horas con un Tramo a Tiempo en Elite, Sub 23, Máster A, B y C.

Luego a las 10:30 horas será el turno de Velocidad en marcación sobre 200 metros y luego en Persecución Individual.

De tarde a las 14 horas será la prueba de Velocidad (Matchs con una oportunidad), luego la Prueba por Eliminación. Ya sobre las 17 horas será el turno del Keirin.

El domingo 17 será el turno del Omnium desde las 9 horas con las pruebas de Scratchs, Eliminación, Tempo Race y por puntos.

SEGUNDO TOUR FEMENINO INTERNACIONAL EN LAVALLEJA

El Segundo Tour Femenino Internacional del 25 al 28 de enero en Minas (Lavalleja).

Serán 4 etapas de entre 80 y 110 kms. y una crono individual de 10 kms.

Se brindará alojamiento, almuerzo y cena por parte de Intendencia de Lavalleja. Podrán participar damas mayores de 17 años de todas las categorías, Elite, Sub 23 y Máster.

Todas las competidoras extranjeras deben venir con seguro para ciclista internacional. Hay preinscriptos equipos de Argentina, Brasil y posibilidad que Paraguay esté presente más los de Uruguay. Se cobra inscripción.

Transmite Radio Ciclismo 1410 y red de emisoras en cadena.

Premios y trofeos habrán más de $u 100.000 a repartir. Por consultas Whatsaap + 598 93 57 60 48.

Paraguay estará en el Tour Femenino Internacional con 4 o 5 ciclistas. Ya están los 4 países del Mercosur representados por equipos más Chile y Venezuela con una participante por ahora.

VUELTA DEL CODECAM SE LARGA HOY 14 EN MELO

La Vuelta del Codecam se correrá del 14 al 17 de diciembre en Melo, Cerro Largo. Las categorías para participar son 13 y14 años, 15 y16 años, Júniors y Damas. Participarán equipos y federaciones de todo el país. Hoy será el turno de la largada en tierras melenses con una etapa circuito en la Avenida Guardia Nueva.

CHRIS FROOME DIO POSITIVO EN LA VUELTA DE ESPAÑA

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha confirmado hoy en un comunicado que el ciclista británico Chris Froome (Sky) dio positivo por Salbutamol, un broncodilatador, en la última edición de la Vuelta Ciclista a España.

Froome superó en La Vuelta la dosis permitida de Salbutamol, una sustancia con la que el británico combate el asma que sufre. Concretamente superó los 1.000 ng/ml en una muestra recogida el 7 de septiembre de 2017.

La Unión Ciclista Internacional ha destacado también que el análisis de la muestra ‘B´ ya ha confirmado los mismos resultados de la muestra ‘A´ del corredor, por lo que no hay lugar a dudas en cuanto al resultado anómalo del control.

CURSO OBLIGATORIO PARA CICLISTAS FEDERADOS EN ENERO

Todos los ciclistas federados desde categorías menores, Codecam, Damas, Máster, Elite, Sub 23, es decir todo aquel que tenga licencia de ciclista sea de ruta o montaña deberán realizar un curso obligatorio el cual deberán asistir a uno de los 4 que se dictarán en fechas y zonas distintas. No podrán competir quienes no participen del mismo.

Ya pasaron dos cursos, uno fue el sábado 2 de diciembre en Montevideo y el otro en Trinidad el pasado sábado 9 de diciembre. Ahora se viene en enero en Tacuarembó el día 20 de enero y en Minas el día 27 de enero.