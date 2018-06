Fue una victoria justa de G 5, que tuvo una reacción fenomenal como para dar vuelta el marcador que termino el primer tiempo favorable a Saladero por 4 a tres.

Y fue justamente el equipo saladeril que abrió el marcador por intermedio de Germár Stabile, le pegó como venía al balón y a cobrar.

Pero G5 no estaba pintado, fue en busca del empate que llegó por intermedio de Facundo Fioritti, y nuevamente Saladero pasó al frente con tiro cruzado de Kevin Prado, Saladero ganaba 2 a 1.

Sin embargo G5 no le perdía la pisada a Saladero y Holmer Acosta convertía el 2 a 2, y el trámite del partido reflejaba que no sería fácil, que el partido estaba para cualquiera y así se fueron subrogando sucesivamente.

Estaban 4 a 2, saladero al frente, pero por 5ta falta se decretó penal largo favorable a G 5 y el muy buen arquero Martín Gómez cobro la falta sin barrera pero le pego feo afuera y la oportunidad de acercarse se veía desvanecida, pero enseguida Matías Lacuesta no perdonó y cerro el primer tiempo a gol atrás de Saladero que ganaba por 4 a 3

Pero ya sobre el final del primer tiempo fue expulsado el capitán y técnico de G5 Holmes Acosta y todo se veía cuesta arriba por la pérdida importante, pero no fue así, otros jugadores tomaron la posta, entre ellos Bruno Alpuy y el guardameta Martín Gómez quienes se encargaron de llevar el equipo adelante.

Y así comenzó el segundo tiempo, y G5 comenzó a absorber la diferencia, empató y pasó de largo, en base de una rotación interesante de sus jugadores, ajustando su defensa y atacando con oportunismo, con gol de Alpuy ganaba 8 a 6 y así llegamos sobre el final cuando Saladero se acercó peligrosamente con gol Kevin Prado quedaba a un gol, 8 a 9, pero finalmente Rodrigo Pintos marcaba el 10 a 8 definitivo favorable a G5, obteniendo un importante y peleada victoria, iba perdiendo, pero aparecieron sus jugadores importantes y sacaron adelante el partido.

DETALLE

Cancha: Gimnasio de Universitario

Arbitros: Ruben Ferreira y Andrés Piriz

G5 (10): Martín Gómez, Matias Lacuesta, Holmes Acosta (EXP), Rodrigo Pintos, Facundo Fioritti (INICIAL), Gonzalo Fariña, Alejandro Márquez, Bruno Alpuy.

SALADERO 8: Bruno Roldan, Fabian Rivero, Diego Pereira, Germán Stabile, Kevin Prado (INICIAL), Gastón Barrientos, Matías Ramírez y Joaquín Cardozo.

El mejor de la cancha: Bruno Alpuy

El mejor de Saladero: Germán Stabile