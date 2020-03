Algunas novedades mientras se aguarda para el retome de la competencia

Y sin dudas esto es así, incluso es un tema sobre el cual hemos analizado, y opinado en ediciones anteriores, viene siendo este el campeonato más parejo de la disciplina de mucho tiempo a esta parte. El tema es que la gran mayoría de los equipos se ha preocupado por mejorar, y reforzar sus planteles, ahora son varios los que trabajan diferente, y juegan diferente, a como lo hacían dos, o tres temporadas atrás, las cosas como son.

Como contrapartida, algunos de los que siempre estaban definiendo, y siempre eran candidatos y/o favoritos naturales y lógicos (por plantel y por juego) incluso antes de iniciar cada temporada, ahora ya no lo son tanto, y es más, algunos si no mejora lo mostrado hasta el momento, hasta se puede quedar fuera de la definición en la presente temporada, esto es así, Solo resta observar producciones futbolísticas, resultados, y tabla de posiciones en lo que se lleva jugado del campeonato, para darse cuenta que aquellos «históricos» y «poderosos» hoy ya no lo son tanto, y en la medida que no mejoren, y/o se pongan las «pilas», nos parece que alguno bien podía quedar fuera del cuadrangular fin de Liguilla, así de simple.