Se jugaron 4 partidos en la etapa complemento, lo más importante fue el triunfo de Defensor 2 a 0 sobre Danubio y de con este resultado el “violeta” pasa a liderar junto a Cerro. Por otra parte, el salteño Palacios se llevó la pelota del partido, Wanderers le ganó a Racing 3 a 0 con triplete del salteño, Rampla venció a Plaza Colonia por la mínima diferencia y El Tanque hizo lo mismo con Boston River. Cabe destacar que el partido Peñarol Naciona, se aplazó por compromisos en Copa Sudamericana.

DETALLE

Danubio 0 -Defensor Sporting 2

Defensor Sporting se quedó con el clásico, mantiene el invicto y se volvió a subir a la punta del Torneo Apertura.

El equipo de Acevedo de principio a fin, dominando en todos los aspectos a su oponente que fue de mayor a menor para terminar totalmente apagado. Los primeros minutos fueron de trámite parejo, con juego friccionado, cortado y sin aproximaciones a los arcos. Demasiadas faltas y discusiones… Poco a poco, el violeta con su poderío individual, su prolijo y “aceitado” juego colectivo comenzó a adueñarse del balón e inclinar la cancha hacia el arco franjeado. Y en apenas ocho minutos, liquidó el clásico… Gran acción individual de Mathías Suárez, dejando rivales por el camino que cortó con infracción Damián Malrechuaffe al borde del área grande sobre el sector izquierdo ofensivo. Maxi Gómez sacó un derechazo espectacular que se “colgó” en el ángulo superior derecho de Federico Cristóforo que como lo muestra la toma grafica quedó colgado de la red. Corría el minuto 36 y el violeta pasaba al frente. Y cuando se moría la primera parte, exactamente en el minuto 44, notable cambio de frente de Matías Zunino que con gran calidad “mató” Maxi Gómez, para definir con un derechazo cruzado que explotó en la red y en el corazón de los hinchas violetas que enloquecieron de alegría en la tribuna visitante. El complemento realmente estuvo demás, con la visita graduando el esfuerzo físico y parado en defensa, dejando al dueño de casa la responsabilidad de ofender. Lo intentó es cierto, pero con centros frontales que por lo general contrarrestaron los zagueros. En uno de esos tantos centros, Joaquín Ardaiz fue derribado por Nicolás Correa. Penal bien sancionado por el árbitro Jonathan Fuentes, que en la misma incidencia expulsó a Mathías Cardacio por protestar. Corría el minuto 56 y se el partido se le abría nuevamente de par en par al franjeado. Pero con notable volada Guillermo Reyes le contuvo el disparo penal al juvenil Joaquín Ardaiz. En ese mismo momento, se cerró por completo la cortina. Danubio se cayó por completo y el visitante creció para pasar a dominar en todos los aspectos

Plaza 0-Rampla Juniors 1

IMPORTANTE VICTORIA DEL “PICA PIEDRA”

Rampla Juniors conquistó otra victoria importante, 1:0 a Plaza en Colonia. El equipo de Fernando Araújo viajó con el impulso anímico del 2:0 a Danubio y se fortaleció. Tomó confianza y salió pensando en llevarse todo.

Desde la jugada de Gabriel De León, cercana al grito de gol, se jugó a la diferencia en el arco rival. Luego, el juego, se hizo parejo en el primer tiempo sin posibilidades de desequilibrio.

Adrián Leites, recambio ofensivo en el segundo tiempo, le dio la victoria. Arrancó y definió con precisión. Santiago González también había tenido una oportunidad clara.

Plaza, con Carlos Manta como técnico interino, no logró reflotar para sumar. Los cambios no dieron rédito. El presente deportivo en el Torneo lo llena de preocupación.

Racing 0 –Wanderers 3

TRIPLETE DEL SALTEÑO PALACIOS

Racing llegaba con la motivación de haber ganado en la fecha anterior por primera vez en el Apertura. Wanderers iba por una imprescindible victoria luego del cimbronazo de la goleada sufrida ante Peñarol. Mejor comienzo del partido no pudo haber tenido Wanderers. Cristian Palacios, que debutó por primera vez como titular en el Apertura, regresó con su cuota de gol para poner e los bohemios en ventaja en forma tempranera.

Wanderers cuando presionó fue letal. El propio Palacios marcó el segundo gol del partido 8 minutos antes de irse al descanso y encaminar al cuadro del Prado al triunfo. Palacio de cabeza directo a la red tras el pase justo de “Nacho” González. En el arranque del segundo tiempo a Racing se le complicó aún más. Por doble amarilla fue expulsado el defensa Franco Romero. El equipo de Ney Morales quedó con uno menos a los 4 minutos de iniciado el complemento.

Wanderers aprovechó la dieferencia númerica y Cristian Palacios, el goleaor de la tarde, anotó su triplete personal para liquidar el partido. Racing intentó sin suerte llegar al descuento. El bohemio volvió a revivir con la goleada.

CON EL TANQUE LLENO

EL TANQUE 1 – BOSTON RIVER 0

El Tanque Sisley le ganó a Boston River en Florida.

El Tanque Sisley dejó otra vez su marca, como en Belvedere y definió en el tiempo adicional. Marcos Lyford le dio el triunfo 1:0 a Boston River. En el momento límite, de visitante, decidió el partido y el enorme triunfo por su valor.

Boston River de la felicidad copera al Torneo Apertura donde sumó su segunda derrota consecutiva. En la semana de doble competencia sufrió la consecuencia deportiva.

TABLA DE POSICIONES:

Cerro y Defensor 13, Wanderers 10, Fenix , Nacional y El Tanque 9, Peñarol y Rampla 8, Boston River 5, Racing 4, Juventud y Liverpool 3, River Plate, Danubio y Sud America 2, Plaza Colonia 1.

PRÓXIMA FECHA, LA SEXTA DEL APERTURA: Fénix – Peñarol; Defensor , Plaza; Boston River – Liverpool; Juventud – Cerro; Rampla – River Plate; Sud América – Danubio; Wanderers – El Tanque; Nacional – Racing,