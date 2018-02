Con dos partidos se abrió la cuarta fecha del fútbol uruguayo, Rampla Juniors y Defensor Sporting empataron 1 a 1,mientras que Peñarol leganó a Liverpool en forma ajustada.

Hoy domingo se juegan cinco cotejos , el destaque es Nacional recibiendo a Cerro en el Parque Central desde las 19:30 horas.

Además, Progreso, de gran comienzo de torneo, hará lo propio ante Fénix en el Capurro y Danubio jugará ante River Plate en Jardines, ambos a las 17 horas.

EN EL CAMPEÓN DEL SIGLO

PEÑAROL 2 – LIVERPOOL 1

El aurinegro fue más que Liverpool, pero ganó con lo justo

Peñarol tomó la iniciativa y de inmediato arrinconó a una defensa negriazul que mostró claras falencias para controlar a los atacantes rivales. Lo tuvo primero Fidel Martínez y luego Agustín Canobbio, pero entre la falta de puntería y Jorge Bava impidieron que el aurinero se ponga en ventaja.

El negriazul, en tanto, buscó salir de contra con la velocidad y habilidad de Martín Alaniz y la potencia de Carlos Núñez intentando ganarle las espaldas a los zagueros.

Recién a los 30′ (un par de minutos antes Leodán González no sancionó un claro penal sobre Núñez que generó la molestia del conjunto visitante) llegó el tanto de la apertura: centro de Fabián Estoyanoff, Fidel la bajó perfecto y «Maxi» Rodríguez le rompió el arco a Jorge Bava para desahogar al Campeón del Siglo en un solo grito.

Liverpool no se desesperó, siguió con la misma idea y antes de irse al vestuario llegó al empate. Federico Platero la bajó de cabeza y Núñez definió con un tiro cruzado. El exPeñarol celebró el tanto y se ganó los silbidos de los hinchas locales.

Segundo tiempo:

A los 57 centro de Lucas Hernández, uno de los mejores de la cancha, y cabezazo perfecto del «Toro» para poner el 2-1.

Liverpool nunca reaccionó, a pesar de que Paulo Pezzolano cambió sus dos hombres de ataque, Peñarol se fue adueñando del trámite del juego y siempre dio la sensanción de poder estar más cerca del tercero a pesar de que en los últimos minutos Liverpool buscó salir de contra con Cristian Souza y Diego Guastavino.

El aurinegro fue más que Liverpool, pero ganó con lo justo.

EN EL OLÍMPICO

Rampla Jrs 1 – Defensor 1

Un partido más hablado que jugado

Defensor y Rampla mostraron el fútbol en el primer tiempo, pero en el complemento se dedicaron a discutir. El violeta terminó con dos expulsados y el local no aprovechó para romper la racha contra su rival.

A los 12’ llegó ese tan esperado gol de la visita. Tiro libre de Facundo Castro que bajó de pecho Nicolás Correa para rematar cruzado un disparo que Nicolás Rocha quiso despejar pero la terminó metiendo en su propio arco.

De ahí en más Rampla despertó y mejoró. Comenzó a generar peligro sobre el arco de Guillermo Reyes y el violeta ya no era el de los primeros minutos. Se cargo de amarillas por faltas innecesarias y algunas protestas hacia el árbitro Diego Riveiro. Ignacio Panzariello se perdió el empate a los 25’ pero luego Rivero tuvo la chance de anotar el segundo gol visitante.

A los 36’ Gonzalo Maulella lo bajó en el área a Matias Cóccaro y Riveiro no dudó en cobrar un penal que Cristian Olivera transformó en el empate 1-1.

En el complemento el partido se terminó de calentar. El fútbol brilló por su ausencia y las protestas se adueñaron del trámite del encuentro.

A los 60’ se fue expulsado por doble amarilla Martin Rabuñal en Defensor Sporting y dos minutos más tarde Johnny Galli vio la roja en Rampla Juniors y los dos se quedaron con 10 jugadores.

En ese contexto, el fútbol fue desapareciendo y las jugadas de peligro escasearon en el Olímpico.

Los dos tuvieron alguna chance pero sin profundidad como para llegar al segundo gol y encaminarse a una victoria.

A los 86’ el violeta se quedó con nueve hombres tras la expulsión de Ayrton Cougo por un intento de agresión a Gabriel De León.

Rampla intentó atacar pero no pudo y desperdició una buena chance para cortar una racha de más de 30 años sin triunfos ante Defensor Sporting por el Campeonato Uruguayo.

Fue 1-1 y el resultado no bueno bueno para ninguno. El «picapiedra» sigue sin ganar en el Apertura y el violeta pierde pie entre los de arriba.

ASI SIGUE:

DETALLES:

HOY DOMINGO 25

Danubio-River Plate (TV)

Jardines del Hipódromo, 17 horas

Jueces: Javier Bentancor, Sebastián Silvera, Matías Rodríguez y Diego Dunajec

Fénix-Progreso

Parque Capurro, 17 horas

Jueces: Daniel Fedorczuk, Mauricio Espinosa, Andrés Pollero y Óscar Rojas

Torque-Racing

Parque Nasazzi, 17 horas

Jueces: Federico Lovesio, Nicolás Tarán, Mauricio Ituarte y Fernando Falce

Atenas-Wanderers

Estadio Atenas, 17 horas

Jueces: Héctor Martínez, Horacio Ferreiro, Javier Castro y Federico Arman

POSICIONES:

Peñarol 10, Nacional 9, Progreeo, Defensor, Danubio y Wanderers 7, Cerro y Liverpool 5, Fenix y River Plate 4, Atenas 3, Boston River 2, Rampla 1, Racing, Torque y El Tanque 0.