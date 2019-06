Canadá se ha sumado a Estados Unidos como uno de los países que han estrechado el cerco diplomático al régimen de Nicolás Maduro. La ministra de Asuntos Exteriores canadiense Chrystia Freeland informó este domingo de que se han suspendido temporalmente las operaciones de su Embajada en Caracas y brindará asistencia a sus ciudadanos en el país sudamericano a través de la delegación en Colombia, a quienes recomienda no viajar a Venezuela.

La razón que alega el Gobierno canadiense para el cese de sus operaciones y el retiro de sus diplomáticos es que “el régimen ilegítimo de Maduro ha tomado medidas para limitar la capacidad de las embajadas extranjeras para funcionar en Venezuela, en particular los que abogan por el restablecimiento de la democracia en Venezuela”. El comunicado de prensa agrega que “los diplomáticos canadienses en Venezuela ya no están en condiciones de obtener una acreditación diplomática bajo el régimen de Maduro, y sus visas expiran este mes”. La canciller Freeland ha señalado que también se está evaluando el estatus de los diplomáticos nombrados por Maduro en su país.

Al igual que Canadá, Estados Unidos trasladó las operaciones a Colombia y mantiene una embajada virtual en el país a través de una cuenta de Twitter. EFE