Con la Dermatóloga Anabella Bazzano Korytnicki Asistente Grado 2 de la Cátedra de Dermatología del Uruguay

En una oportunidad dialogamos con nuestra entrevistada Dermatóloga Anabella Bazzano, sobre todos aquellos problemas de piel a causa de la radiación solar.

Hoy conoceremos sobre las complicaciones que determinan al cáncer de piel, su diagnóstico y diferentes tratamientos.

Es importante tener en cuenta, cómo llegamos a una situación compleja y cómo podemos evitarla, ya que el cáncer de piel es el de mayor incidencia y en pacientes jóvenes.

“En Uruguay es el más frecuente de todos, superando ampliamente el resto de los cánceres con mayor incidencia.

Existen diferentes tipos de cáncer de piel y la mayoría, inician su desarrollo en la infancia para luego manifestarse en la vida adulta”, menciona la profesional.

“Nuestro objetivo como Dermatólogos es lograr generar el hábito de la consulta anual, con el fin de realizar un examen más exhaustivo, para conseguir un diagnóstico si lo hay en etapas iniciales”.

¿Cuál es la población con más riesgo a padecer cáncer de piel?

Las poblaciones de mayor riesgo, son aquellas personas de piel clara, con exposición solar intensa, con antecedentes personales o familiares de cáncer de piel o que presentan múltiples lunares. Deben realizar exámenes con el dermatólogo cada tres a seis meses, ya que son los más perjudicados.

¿Cuál es la incidencia en nuestra población?

Actualmente en Uruguay, la estadística del 2017 es de dos mil doscientos cincuenta y cinco diagnósticos de piel al año.

Es nuestro país, no existe cáncer más numeroso que el cáncer de piel.

El cáncer de mama en mujeres es de mil ochocientos casos anuales y en cáncer de colon es de mil cuatrocientos cincuenta.

O sea que el cáncer de piel lo supera ampliamente y es un número que sigue en aumento.

A su vez, la estadística nos muestra que mueren dos uruguayos por semana por cáncer de piel.

Todos los días, se diagnostican cuatro casos.

¿Cómo se realiza un diagnóstico de cáncer de piel?

Por medio de un dermatoscopio.

En aquellas personas que tienen más de cincuenta lunares, con mayor riesgo de cáncer de piel por haber tenido familiares que han sufrido de melanomas, tienen mayor obligación de protegerse y controlarse esas lesiones.

Por ello es bien importante el control anual, porque observando con el dermatoscopio, podemos llevar tranquilidad en algunos casos y en otros, llevar adelante un tratamiento a tiempo.

¿Existen diferentes diagnósticos?

Sí. Hay diferentes casos de cáncer.

Nosotros los diferenciamos por lo que es cáncer melanoma y no cáncer melanoma.

El cáncer melanoma, es el más agresivo y tiene una alta mortalidad si se diagnostica en etapas más avanzadas y en personas jóvenes.

En cambio su tasa de curación es alta, cuando se detecta precozmente y su tratamiento es adecuado.

Las campañas se realizan sobre todo, porque los números son realmente alarmantes.

Tenemos cifras que ningún país desarrollado la está teniendo. Las cuales han superado ampliamente el cáncer de piel.

De hecho, podemos apreciar en los canales de Hollywood, que no vemos una sola mujer bronceada caminando por la alfombra roja.

Comenzó Madonna a descubrir que no tomando sol, ya hacía tratamiento anti envejecimiento, dejó de broncearse y a partir de allí, algunas actrices que han tenido cáncer de piel, han realizado campañas fabulosas contra el cáncer de piel, donde se ha logrado mucho.

Allí no existe el concepto bronceado- belleza.

Para estos países subdesarrollados, está muy claro que el bronceado genera cáncer, arrugas, daña la piel.

Lo tenemos nosotros en Sudamérica al tema broncearse, pero incluso la población argentina se cuida mucho.

Y el otro cáncer es el no melanoma. Que diagnosticado en una etapa más precoz, tiene una alta sobrevida.

¿Qué resultado tienen las camas solares?

Pasa exactamente lo mismo.

Es radiación y es la misma.

Es por ese motivo que existen países donde está prohibida.

En nuestro caso y en nuestra clínica contamos con equipos de fototerapia que son como un rango permitido entre comillas, que solamente emite, ya que se usa solamente para enfermedades dermatológicas. Pero no se hace tratamiento para el bronceado.

Manchas o lunares por exposición solar.

¿Existen tratamientos efectivos contra ello?

Sí, por supuesto.

Dependiendo de la mancha, va a ser el tratamiento. Pero puede ser con peelings, ácidos, láser y distintas herramientas.

También están las terapias con frío, que queman muchas de las manchas que genera el sol.

¿No podrá volver a exponerse al sol?

Indudablemente, si se vuelve a exponer, se vuelven a formar.

¿Un tratamiento de cáncer de piel, es para toda la vida?

Va a depender de qué tipo de cáncer contraiga el paciente.

El cáncer más frecuente es el que nosotros llamamos el vaso celular.

En estos casos, este cáncer no tiene capacidad de metástasis. O sea: las células, no tienen capacidad de irse del lugar.

La metástasis por definición, es cuando el tumor adquiere capacidad de tomar vida propia, trasladarse a otras partes del cuerpo y generar tumores.

O sea que realizando un tratamiento sobre esa área de piel, solucionamos el problema y esa persona ya no tiene que hacer quimioterapia, radio y ese tumor se fue.

Se termina el cáncer al sacar el tumor.

¿Qué sucede cuando ya se encuentra en estado avanzado?

Si la persona dejó pasar un tiempo y no tuvimos la oportunidad de quitarlo en tiempo y forma, a veces ese tumor es demasiado grande y cuando vamos a operar tenemos que quitar alguna zona vital.

No es lo mismo operar un vaso celular que tiene un centímetro, a uno que tenga cinco.

Obviamente que las secuelas que pueda generar, van a ser importantes, debiendo hacer injertos por ejemplo.

También tenemos el cáncer espino celular, que es como un término intermedio, que en ciertas condiciones puede llegar a adquirir capacidad de metástasis, pero una vez que quitamos la lesión, no hay que hacer quimio, ni radio, etc.

Y por último tenemos el cáncer melanoma, que este sí, como ya lo mencionamos, tiene capacidad de metástasis, es el cáncer menos frecuente pero con mayor mortalidad.

¿Cómo se lo diagnostica?

El melanoma siempre es a partir de manchas que parecen lunares.

Si se diagnostica precozmente en etapas iniciales, muchas veces la sobrevida a los cinco años, es de un noventa por ciento. Por tanto, la curación es de un cien por ciento.

Cuando se lo detecta en etapas avanzadas, no responde mucho a quimios y a radio terapias.

Hoy en día contamos con algunas terapias alternativas, pero la mortalidad es más alta.

Por ello la recomendación y el segundo pilar es lograr que la gente se concientice en hacerse los controles anuales de los lunares y de la piel.

Suele pasar en el consultorio, que la gente viene a consultar por un lunar y muchas veces se molesta, cuando les solicitamos que deseamos ver toda su piel. Es para nosotros, sumamente necesario.

Debemos ser conscientes de que así como tenemos asumido que nos debemos realizar el PAP o la mamografía, también tenemos que cuidar nuestra piel.

Porque si no lo vemos, no lo podemos tratar.

¿Qué ha surgido de la campaña realizada en el año anterior?

El primer objetivo, con la campaña que realizamos del 14 al 19 de diciembre de 2017, El M.S.P, la Facultad de Medicina, la Cátedra de Dermatología, la Sociedad de Dermatología del Uruguay, la Sociedad de Dermatología del Interior, era concientizar en la infancia.

Es por ello, que estamos tratando por sobre todo, proteger a los niños, porque está demostrado que aumenta en un sesenta por ciento más, los niños que hayan sido expuestos al sol antes de los quince años, a los que no.

Por tal motivo, debemos cuidarnos mucho, concientizados de no exponernos al sol en horas inadecuadas.

Mary Olivera.