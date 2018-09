Bogotá, 17 sep (EFE).-

El cáncer de pulmón ocasiona 60.000 muertes al año en América Latina, según refleja el informe elaborado con datos de doce países de la región elaborado por la Unidad de Inteligencia de The Economist, difundido hoy en Bogotá.

»Es una enfermedad que no tiene tanto peso público pero el cáncer de pulmón causa 60.000 muertes de pacientes por año», explicó Rolf Hoenger, presidente de Roche Latinoamérica, uno de los patrocinadores del estudio, durante la presentación de los primeros hallazgos, en la capital colombiana. Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, Colombia, Perú, Panamá, Ecuador, México, Costa Rica y Bolivia son los doce países que abarcó el estudio titulado «Cáncer de Pulmón en Latinoamérica, tiempo de dejar de mirar a otro lado».

“El cáncer de pulmón representa el 12 % de las muertes por cáncer en la región», indicó Martin Koehring, editor en jefe y líder en salud global de la Unidad de Inteligencia de The Economist, uno de los investigadores encargados de elaborar el estudio.

El reporte abordó el costo financiero de esta enfermedad y elaboró un semáforo para saber el desempeño de cada país en ocho categorías. »Los costos directos son de 1.350 millones de dólares en la región y hay 286 millones de costos indirectos», señaló Hoenger.

Existe una asociación entre la prevalencia del cáncer de pulmón y tabaquismo. Si bien es el riesgo predominante, el estudio de The Economist trajo a la luz que el tabaco no es el único factor de riesgo para padecer la enfermedad.