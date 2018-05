Buenos Aires, 4 may (EFE).- El canciller argentino, Jorge Faurie, se reunió hoy en Buenos Aires con su par uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, para tratar la agenda que comparten ambos países en materia de seguridad, comercio, infraestructuras e investigación, entre otros, informaron fuentes oficiales. En una reunión que tuvo lugar en el Palacio San Martín -sede de la Cancillería argentina-, los ministros destacaron “la profunda e intensa relación entre ambos países, que se ha fortalecido y diversificado en los últimos años como consecuencia de la cooperación”, informó el Ministerio de Exteriores local en una nota de prensa. Ambos diplomáticos revisaron los proyectos de dragado, profundización y mantenimiento en el Río de la Plata y en el Río Uruguay para fomentar el tráfico de navíos y “potenciar la capacidad exportadora de las economías regionales”. Asimismo, coincidieron en la necesidad de que Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay lleguen a un Acuerdo para la lucha contra el narcotráfico en la Hidrovía Paraguay-Paraná y de lograr la internalización de los reglamentos del Comité Intergubernamental de la Hidrovía. En la misma línea, se comprometieron a fortalecer los mecanismos de intercambio de información en el combate del crimen organizado, señalaron la importancia de seguir trabajando por el pleno funcionamiento de las áreas de Control Integrado (ACI), así como también del resto de los pasos internacionales habilitados. Por otra parte, acordaron reunir a la Comisión Bilateral de Asuntos Comerciales a partir de este junio para negociar “la facilitación del comercio recíproco y la resolución de eventuales dificultades para el acceso de productos a los mercados de ambos países”, continuaron. También plantearon iniciar negociaciones con sus respectivos Ministerios de Salud para formalizar un acuerdo que permita la atención en casos de urgencias y emergencias médicos de los ciudadanos no residentes de cada país cuando se encuentren en el territorio del otro. Una futura firma de un memorando para la cooperación bilateral antártica, en particular en las áreas científica y logística, fue otro de los temas que pautaron como pendiente. El encuentro tuvo lugar en presencia de una comitiva uruguaya que acompañó a Nin Novoa durante su viaje por el país vecino. EFE