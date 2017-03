Montevideo, (EFE).- La Cancillería de Uruguay inauguró el pasado martes 14 de marzo la muestra “Carl Lutz y la Casa de Cristal”, una exposición itinerante que exhibe la historia del vicecónsul suizo en Budapest, que a partir de 1942 y hasta el final de la II Guerra Mundial salvó a 62.000 judíos húngaros de los campos de exterminio nazi.

La apertura de la exposición en Montevideo contó con la presencia de la hija de Lutz, Agnes Hirschi, el vicecanciller uruguayo, José Luis Cancela, la embajadora de Israel, Nina Ben Ami, el embajador de Suiza, Didier Pfirter, y el presidente del Comité Central Israelita de Uruguay (CCIU), Israel Buszkaniec.

Los oradores destacaron la figura de Lutz (1895-1975), que fue descrito por Cancela como un “valiente diplomático suizo”, que “guiado por su conciencia y su calidad humana se las ingenió para idear un sistema de protección diplomática”.

Concretamente, el vicecónsul de Suiza en Budapest es responsable de engañar a los nazis para que miles de judíos no fueran identificados como tales, a través de la emisión de “Shutzbrief”, un salvoconducto que inicialmente fue emitido para 8.000 judíos, pero que luego fue falsificado miles de veces durante la II Guerra Mundial (1939-1945).

Además, Lutz estableció 76 casas de refugio en la capital de Hungría y las declaró anexas a la delegación suiza, por lo que se les extendió a ellas la inmunidad diplomática.

La más celebre de ellas es conocida como la “Casa de Cristal”.

“Carl Lutz es un ejemplo de aquellos seres humanos que no se amedrentan frente a las adversidades y en quienes prima la solidaridad hacia el prójimo”, subrayó el vicecanciller uruguayo.

Ben Ami, por su parte, hizo hincapié en el reconocimiento que recibió Lutz en 1965, cuando fue nombrado “Justo entre las Naciones” por el Estado de Israel.

En este sentido, explicó que las personas que fueron denominadas de esta manera no son de confesión judía pero “salvaron la vida de judíos durante el Holocausto, aún a riesgo de poner en peligro su seguridad, libertad individual o su vida misma”.

Asimismo, sostuvo que el diplomático fue el “primer ciudadano suizo” en ser declarado “Justo entre las Naciones” y fue el “primer diplomático en Budapest en rescatar judíos”.

Por esta razón, la embajadora de Israel en Uruguay felicitó a Hirschi y le manifestó su reconocimiento.

“Si hubieran habido más personas como su padre durante el Holocausto, el mundo habría sido mejor. Gracias por darnos la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de mostrar valentía frente al odio y la discriminación”, le expresó a Hirschi la diplomática israelí. EFE