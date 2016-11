Selecciones Sub 15 en la final:

La selección Sub 15 de Salto va hoy por la mañana rumbo a Canelones, para jugar por la tarde en el Estadio “Martínez Monegal” el primer duelo final del torneo de selecciones Sub 15.

Salto llega a esta instancia luego de eliminar a Mercedes en el propio estadio “Koster” mientras que Canelones eliminó a Lavalleja.

DIFÍCIL PERO…

Si bien sabemos que en estas instancias definitorias entran a jugar factores externos como ser los nervios de muchos juveniles, ya lo hemos apuntado en más de una oportunidad. Estos “gurises” de Jorge Noboa juegan mejor cuando son visitantes que cuando están ante su público, todos saben que hoy es el “último escalón” que hay que subir para llegar al título y que ese “escalón” se completará el próximo sábado aquí en el Dickinson.

La confianza en el grupo sigue intacta, Canelones no va a ser un rival fácil de doblegar, juega de local y ante su público, pero Salto ya demostró en más de una oportunidad porqué llegó a esta instancia final. Reconocemos que hoy es un choque difícil, pero no es un imposible ni mucho menos.

Este equipo “canario” es el último escollo a superar en dos partidos.

La delegación saldrá desde el local de la Liga a primera hora de la mañana a fin de disponer el tiempo necesario para almorzar y luego un descanso antes de ir al Estadio.

ASÍ JUEGAN.

Estadio “Martínez Monegal” de Canelones.

Árbitros de Paysandú. Matías Schneider, Matias Roa y Miguel Mattiauda.

Hora 18.00 Canelones – Salto en selecciones Sub 15.