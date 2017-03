Luego de realizar una prueba con carácter de selectivo en aguas del Lago Calcagno (Canelones), la Federación Uruguaya de Canotaje desingnó a la delegación celeste que nos representará en el próximo Sudamericano a desarrollarse en Colombia entre el 19 y el 23 de abril 2017. Entre los convocados hay nombres de estupendo presente como el de Sebastián Romero, Matías Otero, ambos del Acal y Julian Cabrera del Aguas Corrientes. «El nivel va a ser un poco más alto que los demás años porque ya paso de categoría de sub 23 a sénior y ahora sí me encuentro con los más fuertes de cada país», comentó Romero.

RUMBO A LOS PODIOS

«La apuesta como ya desde hace unos cuantos años es a pelear por llegar a los podios. Hay rivales fuertes como Brasil y Argentina, varios representantes con experiencia olímpica y debemos ver cómo se plantea cada carrera. La idea es jugar un poco con eso y tratar de hacer una buena actuación», aseguró.

Romero finalizó diciendo que «también tenemos en el medio a la altura de Colombia que eso también nos puede jugar en contra ya que en distancias largas como los 1000 metros la altura te golpea mucho más».

Los celestes competirán en el evento continental en las categorías Sénior varones y damas, júnior también en ambas ramas y en C 1 en júnior y sénior.

SELECCIÓN PARA EL SUDAMERICANO

Sénior varones

Sebastián Romero (Acal)

Julián Cabrera (Aguas Corrientes)

Matías Otero (Acal)

Sénior damas

Ana Laura Otonelli (Dolores)

Valentina Ruete (San Gregorio)

Júniors varones

Kevin Mallorca (Dolores)

Joaquín Cabrera (Aguas Corrientes)

Santiago Melo (Santiago Vázquez)

Nicolás Calvetti (Santa Lucía)

Júnior damas

Xeixy Stauber (Líder de Treinta y Tres)

Lucía González (San Gregorio)

Canoas C 1, Júnior

Axel Arregui (Dolores)