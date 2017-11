Con Andrés “Capioca” Stábile

Con la simpatía que lo caracteriza y excelente buen humor Andrés acude a nuestra entrevista.

Donde comienza narrándonos que para conformar A Plena Samba hace 17 años se une a su hermano Pablo y a compañeros que ya traían su experiencia de otros grupos.

Desde el principio desarrollaron un camino de frutos que hasta hoy recogen y confían en que lo seguirán haciendo con el único fin de brindar la diversión asegurada en cada evento del cual participan.

Así nos respondía Andrés cuando le preguntamos:

¿Cuándo se da cuenta “Capioca” que le gustaba ser cantante?

Pienso que se fue dando.

Para integrar el grupo nos juntamos unos amigos que nos gustaba la música y cuando empezamos a tocar la respuesta de la gente, de lo que disfrutaba, comenzó de a poco pero fue una explosión.

Si había siete fiestas en Salto, estábamos en las siete.

¡Para nosotros una satisfacción!

¡De ir a tocar a La Calandria siendo el salón más costoso! Quien organiza un evento allí quiere decir que puede pagar cualquier otro grupo que no seamos nosotros, sin embargo nos confían la diversión.

Eso no tiene precio y nos llena de orgullo.

¿Por qué “Capioca”?

Cuando mi papá era pequeño se vio en casa una película y el seudónimo del actor era Capioca, con el cual mi abuelo lo relacionó con mi padre y lo llamaba así. Con el tiempo me lo pasaron a mí, posiblemente por tener la misma fisonomía de mi viejo.

Él siempre me dice que cuando yo haga plata y él se jubile me va a hacer la demanda por el nombre (sonríe). Yo le respondo: “te va a ir mal, porque yo no voy a hacer plata”.

¿Cómo se conforma el equipo de músicos de A Plena Samba?

Lo primero que debo reconocer es que tenemos muy buenos músicos y somos los mismos de siempre.

Once personas arriba del escenario: Pablo y Franco Stábile, en batería eléctrica y timbales, Sebastián Ibarra teclados y bajo, Ramón Fernández trombón, Cristian Balbi trompeta, Sebastián Ustra congas, Agustín Mainardi bongó, junto a los cantantes: Javier Sosa, Danny Braccini, Emiliano Álvarez. Además de los asistentes de sonido: Lafayette León, Marcelo Cardozo y Héctor Balbi.

¿Dónde se inician tocando?

En eventos particulares por medio del boca a boca.

¡Hoy es tan distinto con las redes sociales!

Pero no podemos dejar de nombrar a Diario EL PUEBLO, porque ha sido un medio de comunicación que siempre nos ha apoyado mucho, no solo con publicidad. Ha estado siempre presente.

¿Pensaron en ese entonces en un público determinado?

Nosotros apuntamos a las fiestas particulares. Allí sabíamos que están todas las edades. Donde hay que tocar algunos clásicos, candombes y más.

¿Por qué se caracteriza el grupo?

Por el carisma, la diversión, mas allá de que el producto sea bueno.

No somos los mejores, siempre decimos que nuestra humildad viene desde el cimiento pero contamos con muy buen equipo.

Cuando la banda sube al escenario lo hace contagiando de forma muy alegre.

Yo admiro a todos los grupos. Y donde hay música, aunque no haya mucho movimiento, ahí estoy.

¿Cuál fue el primer escenario importante?

Hemos recorrido muchos lugares pero yo subo a un escenario y lo disfruto como la primera vez. Mucha gente me lo dice, de que a veces venimos de seis toques, subimos al escenario y somos los mismos. Disfrutándolo como si fuera el primero.

¿Se han abierto puertas importantes?

Una de ellas fue cuando llegamos a “Agitando una más”.

La banda comenzó a partir de allí a recorrer todo el sur, que era muy difícil acceder.

¿Han compartido escenarios?

Sí, con Lucas, Chacho Ramos, Fata Delgado, Damián Lescano que al llegar a Salto se hospeda en casa.

Con todos los colegas mantenemos una excelente relación. Son personas muy sencillas de las que podemos aprender muchísimo.

¿Cómo logran llegar a grabar?

Con muy buenos equipos, en ese entonces de Sebastián Sabarrós pero lo teníamos que hacer en vivo.

Intentando la perfección y cuidando todos los detalles. Grabamos en El Andén y de allí comenzamos a llevar los CD a las radios y demás. Pero el boca a boca era la mejor propaganda.

¿Cuáles han sido los logros de A Plena Samba?

A Plena Samba lleva diecisiete años con la música de forma ininterrumpida y al estar tantos años trabajando, escalando, hemos logrado llegar a un techo.

Lo más difícil es mantenerse, pero también lo estamos logrando con el grupo.

Estando siempre vigentes en todos los aspectos, ir adaptando todo lo nuevo, trayéndolo a nuestro estilo.

Hace dos años que comenzamos con las canciones inéditas: a Cavani, a Luis Suárez, Al día de la madre, a mi viejo, todas inscriptas en AGADU, que fue un gran logro para nosotros. ¡Así que somos compositores uruguayos!

¿Cómo es una gira?

Podemos comenzar el viernes en el sur, Mercedes, Cardona, San José, completando el fin de semana.

Hemos contado con la suerte de que al ver que comenzábamos a crecer tuvimos que detenernos un minuto a pensar en la inversión para un micro y el sonido ya que anteriormente lo alquilábamos.

¿Qué detalles hay que cuidar en el escenario?

Muchos. La responsabilidad, el compromiso, nuestra imagen y el profesionalismo que corresponde.

Soy muy detallista y exigente. Pero sobre todo en el respeto al público y la puntualidad. Incluso en los ensayos.

Por suerte el equipo está muy bien organizado y viene de un rodamiento que camina solo.

¿Una anécdota de algo que no haya salido bien?

Muchas. Una que es fabulosa pero ojalá nunca más vuelva a pasar: teníamos en una noche de sábado cinco toques en fiestas privadas y empezó temprano a llover sin parar.

Comenzamos con los toques en el Club de Pesca, Rowing, Ayuí, Deportivo Artigas y nos quedaba unos quince.

Nos vamos para Le Park, cambiando de vestimenta con un lleno total. Armamos los equipos y cuando estuvo todo pronto, viene un músico de nosotros y me dice: “la madre de la novia quiere hablar contigo”.

-¿Cómo la madre de la novia, si esto es un quince?

Se me aflojaron las piernas… Fui rápido porque no entendía nada y la madre de la novia rodeada de amigos, me dice: “¿Capioca, cómo ves la cosa acá? ¿Quién te contrató? Mira que esto es un casamiento”.

Me fui hasta el micro, intentaba buscar el número de teléfono de la persona de los quince y cuando lo encontré, me faltaba un número.

¡Ahí me puse muy mal!

Pero los novios estaban felices allí, pensando que alguien les había regalado de sorpresa el grupo.

De repente, alguien me dice: “Tocá nomás Capioca que te juntamos la plata y ya está”.

Le dije: “no, para que yo tengo que cumplir con el otro evento de los quince”, pero realmente no sabía qué hacer.

Y salieron los novios, toda la gente para el frente de Le Park, ¡con una expectativa!

Me voy para el micro, pensando en juntar todo e irme a Haras, creído de que me había confundido y los quince eran allí. “No pasa nada pensé, estamos a un paso de Haras”.

Me suena el celular y era la madre de la quinceañera en cuestión, que me dice: “Capioca, mira que ya largamos el video y ahora tienen que empezar ustedes”.

Le dije: -¿dónde era la fiesta?

-“¿Pero cómo Capioca?, ¡en el Paseo Alemán!”.

Ahí me entregué. Yo tenía la esperanza de que fuera en Haras, que nos quedaba a un paso (Sonrisas). Juntamos todo y nos fuimos.

De lo único que me arrepiento es de no haber hecho aunque fuera dos o tres temas en el casamiento, porque fue una injusticia. ¡Y todos lloraban de risa!

¿Cómo es llevar además adelante tu actividad en tornería?

Viene de familia. En realidad el patrón es mi viejo y lo hacemos junto a mis hermanos Pablo que es Profesor de Educación Física y Franco que estudia.

Me gusta además el deporte, el fútbol, tratando de aprovechar todo el tiempo posible.

¿Un mensaje a tus seguidores?

Nosotros somos siempre unos agradecidos y más con Salto.

Orgullosos de que la banda sea y esté reconocida como salteña. ¡Todo se lo debemos al público que tanto nos da!

Estoy muy conforme, feliz de lo que me ha dado la música y me gustaría agradecer a toda la gente de Salto. A la familia de los músicos, a los medios que son parte importante en lo que nos pasa ya que todo se genera a través de ellos y brindándonos un gran apoyo.