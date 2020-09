Se incluyó un jugador salteño con 5 amarillas y si Colonia reclama ganará los puntos. El presidente del Consejo Único Juvenil asumió

la responsabilidad y renunció

La tarde se sacudió con las informaciones que se fueron acumulando.

Fue una tarde agitada, desde el momento que se anunció como punto de partida, que la Liga de Colonia iría a reclamar los puntos a Salto en categoría Sub 17, por haber incluido un jugador que acumuló cinco amarillas en las fases anteriores.

Frente a esa opción, aquella puntualización de la Organización del Fútbol del Interior en su boletín del día 12 DE MARZO, subraya respecto a los jugadores bajo esa condición y que tendrían que permanecer UN PARTIDO AL MARGEN, tratándose de la suspensión automática. En la nómina luce el nombre de TOMÁS MEDINA ECHAGÚE, futbolista de la selección salteña Sub 17.

LA HORA DEL PRESIDENTE

Concreto es que el presidente del Consejo Único Juvenil, Miguel Rognioni, fue impuesto de la novedad. A través del grupo de whatsapp que integra, relacionado con el CUJ, escribió

textualmente: »Buenas tardes, hoy una llamada por teléfono dió por tierras las ganas ,las fuerzas, el ánimo de seguir en el fútbol. Un error administrativo le cuesta a la sub 17 los puntos ganados en Colonia, como directo responsable dejo de pertenecer al CUJ y no seré más parte de la selección salteña por sentirme muy mal ante esta situación. Les agradezco con el respeto que me trataron y les doy las gracias y hasta siempre».

Jugadores, padres, delegados de clubes, medios de comunicación, etc, fueron reportando la información porque ese enfoque de Miguel se viralizó en lo inmediato.

PERDIENDO EN LA LIGA LO

CONQUISTADO EN CANCHA

Teniendo en cuenta la nueva reglamentación vigente frente a casos como estos, el reclamante que se beneficia suma la misma cantidad de goles por su rival (Salto en este caso), con un 50% más de puntos adicionales. Por lo tanto Colonia llegará al partido revancha del próximo sábado, con un guarismo de 6-3 a favor. Salto tendría que alcanzar un básico de 3 a 0, porque en caso de empate en puntos primero y en goles después, se recurre a los goles de visitantes y en este caso la ventaja «naranjera» es notoria. Ese es el estímulo a cuenta de la selección que lideran Wilson Cardozo y Emanuel Priario.

RENUNCIA DEL PRESIDENTE Y LA AUSENCIA DE

CONSEJO SUPERIOR

En la pasada sesión del Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, el delegado y presidente de Salto Nuevo, Javier Suárez, tradujo un objetivo: »reunirnos todos los lunes».

Fue entonces que el presidente de la Liga, Juan Ramón Guarino obró en dirección contraria: »Vamos a reunirnos cada 15 días».

Ese cada 15 días implicaba que en la víspera, el Consejo Superior debía sesionar, mucho más teniendo en cuenta la explosión de la tarde, con impacto en el Consejo Único y en la propia selección salteña juvenil.

A la hora 20 de la víspera en la Liga, solo la presencia del delegado de Deportivo Artigas, Héctor Carballo y tres representantes de medios de comunicación

(EL PUEBLO incluído).