En la Universidad Católica Sede Salto se realizará un curso de “Mediación Familiar” a cargo de los docentes, Dra. María Luisa Blanco, Dra. Lucía Barboni, Dra. Stella Baletto y Dra. María José Briz.

Entre los principales objetivos del curso se encuentra el poder brindar un enfoque psicológico y jurídico de la mediación como herramienta alternativa en al gestión de los conflictos en el ámbito familiar.

Serán varias jornadas académicas, destinadas a toda persona que tenga interés en capacitarse en la mediación como una herramienta alternativa para gestionar los conflictos que se presentan en el ámbito familiar.

CRISIS FAMILIAR Y LA IMPORTANCIA DEL MEDIADOR

“La familia está cambiando de una manera muy rápida y profunda provocando cambios de estructura tan radicales que muchas veces nos presentamos frente a nuevos modelos que no podemos definirlos como familias de acuerdo al concepto tradicional de esta”, puntualizaron los organizadores al introducirnos en la temática que se abordará en el curso.

En las relaciones familiares tanto sean entre cónyuges o entre padres o hijos o entre los demás integrantes de la familia entre sí, debe primar la ayuda mutua, el respeto entre todos sus miembros, el diálogo y los cuidados morales y materiales.

Todos estos valores están presentes mientras las personas mantienen la convivencia y no se cuestionan, sin embargo, se pone en evidencia la falta de alguno de ellos y se pasan a cuestionar cuando las familias entran en crisis.

Esta crisis se puede poner de manifiesto por ejemplo por un divorcio, o porque uno de los hijos se va de la casa contra la voluntad de los padres o porque fallece una persona dentro de la familia y quienes heredan no se ponen de acuerdo en el reparto de bienes, entre otras situaciones similares.

No cabe duda que en el ámbito de la mediación familiar, por ejemplo en un proceso de separación o divorcio, cuando el conflicto es generado por temas relacionados con los hijos serán estos los beneficiarios directos o indirectos de los acuerdos a los que se arribe en el proceso, de ahí la importancia de la formación en el ámbito de la mediación familiar y la posiblidad de brindar un enfoque con alternativas y herramientas lo suficientemente capaces de arribar a una gestión de los conflictos que lleven a un buen acuerdo que tenga por norte los mejores beneficios para los hijos.

PROMOVER LA CULTURA DEL CONSENSO

La mediación familiar con el alcance que tiene en la actualidad surge en los años 70 en Estados Unidos extendiéndose paulatinamente a otros países y hoy en día prácticamente en casi todos los países se aplican herramientas y técnicas basadas en este objetivo, mediar en los conflictos familiares.

El proceso de mediación es un instrumento extrajudicial donde los miembros de la familia tratan de resolver sus diferencias de manera pacífica y posteriormente plasmar en un documento los acuerdos alcanzados.

En situaciones de conflicto, la cultura que prima en cuanto a estilos de gestionarlo entre las partes es la de ganador-perdedor, donde ambas partes quieren hacer primar su posición frente a la posición del otro, en cambio la mediación busca superar esa dualidad.

A través de la mediación promoviendo la cultura del consenso, definiendo al conflicto como una dificultad a resolver entre las partes, evitando los enfrentamientos y trabajando sobre la buena calidad de comunicación se intenta lograr un acuerdo lo más positivo posible para las partes y para los menores si sus intereses están en juego.

El estilo de gestionar el conflicto a través del proceso de mediación es el de ganador- ganador, donde todas las personas que intervienen en el proceso deben sentir que el acuerdo ha plasmado su interés.

Algo fundamental que deben asegurarse los mediadores, es que en el acuerdo quede plasmado el interés superior de los menores que están presentes en el proceso.

COSTO E INSCRIPCIONES

El objetivo de capacitar en mediación es poder brindar a toda persona que tenga interés en el tema un enfoque psicojurídico de la mediación como una herramienta alternativa en la gestión de la mediación en el ámbito familiar.

El curso, se realizará los días 29 y 30 de setiembre y 6 y 7 de octubre del corriente año. Los viernes será de 19 a 22 horas y los sábados de 9 a 13 y de 14:30 a 17:30 horas.

El costo es de $ 6.000 (o dos cuotas de 3000).

El curso cuenta con becas, beneficios y convenios, que se pueden encontrar en la siguiente página: https://postgrados. ucu.edu.uy/images/postgrados/Derecho/ConveniosPG-Derecho-UCU.pdf

Las inscripciones de hacen on line a través del siguiente link: https://actividades. ucu.edu.uy/ipo/servlet/iploginLCnVAqk 30HbeQ 1n1 U9 ZYsXZby3 jesu8 lmWYarftk 20s=

TEMARIO DE LA JORNADA

Entre los temas a tratar se encuentran la familia en la sociedad actual (modelos familiares, etapas de transición, rupturas de pareja).

El conflicto familiar (concepto, orígenes y causas de los conflictos, tipos de conflictos, elementos de los conflictos, prevención de los conflictos).

Resolución de conflictos (concepto de resolución de conflictos, estilos, formas de comunicarnos frente a los conflictos, la mediación como medio alternativo de resolución de conflictos).

La mediación familiar (concepto, características, principios éticos).

El proceso de mediación (concepto, características, técnicas, el acuerdo). El rol del mediador (características, capacitación, habilidades). La mediación en el proceso de divorcio, características, vínculo conyugal y parental, síndrome de alineación parental, la intervención de los menores en el proceso de divorcio.

POR CONSULTAS

Por más información o consultas, los interesados se pueden comunicar a través de la Facultad de Derecho de la UCU a los teléfonos 24872717, int. 210 y 263, con la Dra. María José Briz al teléfono 2487 2717, int.6190 o al correo electrónico mbriz@ucu.edu.uy.