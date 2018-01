Se priorizará a los proyectos artístico-culturales que reúnan una o más de las siguientes características:

• Tengan la potencialidad de establecer estructuras estables, con permanencia en el tiempo de manera continua o periódica.

• Incentiven la producción artística y cultural en diferentes zonas del país y sectores de la sociedad.

• Sean compatibles con una política de apertura e intercambio con el exterior a nivel regional o internacional.

• Promuevan la inclusión social.

ÁREAS DE LA CONVOCATORIA

Audiovisual

Artes visuales, fotografía y diseño

Artes escénicas 1

Producción literaria y editorial 2

Gestión de museos 3 y Espacios culturales

Música

Turismo cultural y patrimonial

Comprende Teatro, Danza, Circo, Títeres, etc.

2 Incluye Relato gráfico e Investigación periodística.

3 Para museos o colecciones museográficas, o bien entidades asociadas que apoyen su gestión, será obligatoria la presentación del certificado de inscripción en el Registro Nacional de Museos y Colecciones Museográficas (RNM y CM, creado por Ley 19.037).

POSTULACIÓN

• Apertura del llamado 00.00 horas del 15 de febrero de 2018.

• Cierre del llamado 23.59 horas del 4 de marzo de 2018.

La presentación se realizará, exclusivamente, en forma digital a través de la plataforma virtual de nuestra

web http://proceso.fondos deincentivocultural.gub.uy/fi/inicio.jsp, en la que se encuentran diversos anexos necesarios para la postulación, en la que deberá completar el formulario y agregar (excluyente): dossier del proyecto, antecedentes del promotor y del responsable cultural, cronograma de ejecución por etapas, así como toda la información que considere relevante para la correcta evaluación del proyecto (la plataforma acepta todos los formatos menos audiovisuales).

El monto máximo aplicable a este sistema es de $ 3.000.000 anuales por proyecto (incluyendo el 10% para imprevistos, que el sistema, por defecto, calculará obligatoriamente). La limitación de $ 3.000.000 no resultará aplicable a los proyectos del área Audiovisual.

Cada promotor podrá postular más de un proyecto, pero en este caso el total del presupuesto de todos los proyectos postulados no podrá superar los $ 5.000.000. Los proyectos aprobados tendrán una vigencia de un año para hacer uso de la herramienta.

Este periodo de vigencia para esta convocatoria será de 12 meses y se considerará desde la publicación de los resultados del Llamado hasta el mismo mes del año siguiente. Aquellos proyectos que incluyan inversión en infraestructuras edilicias no podrán superar, por tales conceptos, el 50% del monto aplicable al FI. Los presupuestos deberán elaborarse siguiendo las directivas de “Condiciones de viabilidad de los proyectos

PUEDEN POSTULAR

• Personas físicas formalizadas para el ejercicio de su actividad; salvo aquellos proyectos individuales que no contraten recursos humanos y aquellos colectivos que incluyan en el proyecto presentado los gastos de su formalización. En todos los casos deberán ser mayores de edad, uruguayas o extranjeras, con residencia legal.

• Personas jurídicas uruguayas, públicas o privadas.

• Para los proyectos audiovisuales, ver “Requisitos especiales de postulación para proyectos audiovisuales”.

NO PUEDEN POSTULAR

• Integrantes del CONAEF.

• Personas con parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado con algún integrante del CONAEF y de los Tribunales designados en la categoría que se presenta.

• Personas vinculadas contractual y funcionalmente con la Dirección Nacional de Cultura al momento del llamado.

• Personas que ejerzan la representación legal de una persona jurídica en forma conjunta con algún miembro del Tribunal de la categoría correspondiente.

• Los promotores de proyectos anteriores con obligaciones pendientes de cumplimiento (informes contables, de avance, de cierre y en la utilización del logo).

• Personas que ejerzan la representación legal de una persona jurídica en forma conjunta con algún promotor inhabilitado o sancionado por el CONAEF