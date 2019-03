El rematador Carlos Arocena, del escritorio Zambrano y Cía. se refirió al excelente resultado que se viene dando en cuanto a remates de la zafra, con valores muy destacados, pero analizó que “hay que ver después, cómo cierran los números porque en definitiva las ovejas (Merino) que se pagaron 200 dólares tienen que dar lana, tienen que dar un cordero pero tienen que dar dos o tres zafras de lana y dos o tres corderos, y ahí es cuando hay que ver cómo los números cierran y cómo termina, pero en términos generales es un buen año para el ovino, fundamentalmente para el ovino fino”. Arocena aclaró que ésto es un análisis de los remates de carneros, no del rubro en general. En este sentido agregó que las razas finas anduvieron muy bien, no tan así las de lana gruesa, pero es algo lógico.

En este sentido destacó algo importante y es que se han visto productores cambiarse de raza, como por ejemplo el día del remate de Los Manantiales donde una de las principales compradoras fue una señora que su padre criaba Romney, y vendió toda la majada de esta raza y compró Merino. “Es un caso concreto, pero hay otros que han ido afinando con Merino Dohne, bajando micronaje y aumentando el precio de la lana”.

NO VE RECUPERACIÓN DEL STOCK

Arocena dijo que no ve una recuperación del stock, porque el ovino sigue dando mucho trabajo, siguen los problemas de abigeato y al haber menos, cada vez es peor, y la situación del país está peor, “por lo menos para determinados sectores”.

Pero además sostuvo que el personal del establecimiento que se acostumbra a trabajar sin oveja, el día que vuelvan las ovejas se va, o por lo menos va a poner mala cara.

De esta manera concluyó que “hacemos las cuentas, el negocio es rentable, los números dan, pero después hay otros componentes que no se adecúan a la situación, ya sea desde el punto de vista de la producción en sí misma y de las pérdidas ocasionadas por circunstancias ajenas como puede ser el abigeato, las jaurías de perros, entre otros”.