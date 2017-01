Ha sido un buen remate de principio a fin; se vendió prácticamente todo, se vio mucha demanda, muy firme y diríamos que la demanda daba posibilidades para este remate y para otro más, por el poco volumen de la oferta, para lo que nos tiene acostumbrado Pantalla Uruguay. Sabíamos que había ganados que no estaban para el día de hoy que se realizaba el primer remate del año por el sistema de pantalla, expresó a EL PUEBLO, Carlos Martín Correa, ejecutivo de la firma Bertsch, Correa y San Román.

Esto hizo que en algunas categorías los valores se tonificaran, como ha sido el caso del ternero, las vacas de invernar y las vaquillonas también y por lo general todas las categorías estuvieron muy requeridas, agregó Correa. El remate fue muy rápido y si bien no hubo mucho volumen, sabíamos que en estos momentos los ganados para vender no están y los compradores sí. La situación se había avizorado ya en el mercado particular, ni bien comenzamos a transitar el 2017 y por suerte es así. El resultado de eso fue sin duda lo que hizo que se tonificaran los precios de varias categorías.

En particular para el Escritorio fue muy bien, en varias de las categorías en que participábamos nos fue muy bien, logramos precios de punta, sin duda por la calidad de los ganados que se ofrecían en consignados, calidad que fue premiada por el público presente, clientes del Escritorio que están siempre presentes acompañándonos y apuntalándonos en la tarea.

Eso hizo que lográramos un buen remate. No hay que olvidar que el remate de diciembre fue muy bueno, pero este fue mejor, porque aparte de venderse todo se tonificaron los valores de acuerdo a lo que se esperaba.

El Escritorio tenía vaquillonas, vacas de invernar y piezas de cría, representando alrededor de un 15 por ciento del total de la oferta del remate, añadió Correa y en todas las categorías se lograron muy buenos resultados.

Nosotros entendemos que cumplimos satisfactoriamente con las expectativas que había. Fue un buen remate, el primero del año y como siempre Pantalla Uruguay haciéndolo con éxito, demostrando que es un buen sistema que se afianza cada vez más y de allí que prosigamos por lo menos con un remate por mes y en algunos meses incluso con más de uno, lo que garantiza a los clientes que tendrán su oportunidad tanto para vender como para comprar.