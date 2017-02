Un año más de su muerte:

Mañana se cumplen tres años del fallecimiento de Carlos Páez Vilaró, «el hombre-arte» uruguayo: pintor, ceramista, escultor, muralista, escritor, compositor. Había nacido el 1º de noviembre de 1923 y falleció el 24 de febrero de 2014. EL PUEBLO quiere recordarlo hoy con palabras suyas. En ellas habla de la importancia de viajar, literal y metafóricamente a la vez. Las dijo en un reportaje realizado hace unos años por la revista argentina «Mercado». Vale la pena prestarles atención:

«Es que viajar —digo siempre— es correr palmo a palmo la vida. Viajando rejuvenezco mis colores y mi espíritu. Sé que mi pintura se enraíza en el mar y se vigoriza frente al sol, donde hay un horizonte limpio me dan ganas de quedarme, donde hay una playa larga me dan ganas de instalar mi caballete y dejarme estar con la vista fija hacia un barco perdido… Cierta vez decidí instalarme en San Pablo: paradójicamente en esa ciudad de tránsito afiebrado y de vértigo, estaba desmintiendo mi estilo de vida, mi filosofía de libertad. Era como un contraste doloroso o inquietante montar mi mesa de trabajo en esa ciudad de rascacielos. Sin embargo encontré la otra cara de San Pablo: Guarujá. Allí había tiempo para hacerse tiempo; los árboles tenían nombre; sus noches eran silenciosas y los pescadores me acercaban su diálogo. Me quedé un tiempo y expuse en el Hotel Delphin.

En sus mesas aprendí a conocer a muchos, artistas que se encontraban allí como en un café de Saint Germain de Prés… En realidad mi vida es un largo viaje: mi esperanza son los grandes amigos que están por nacer.

Mi casa está inmóvil por razones de lógica, pero es como si se moviera constantemente. Siempre hay alguien aquí que trae cosas: desde cualquier habitación pueden salir en cualquier momento, un pintor, un músico, un poeta, una muchacha bellísima. Casa Pueblo es un taller, un barco, un albergue. No sé, a veces hasta creo que participo de un rito y que soy el gran sacerdote.

¿Le parece que mi obra puede estar diferenciada de lo que soy?»