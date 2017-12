Exposiciones en la media hora previa de la Junta Departamental

La inseguridad y la situación de las calles de la ciudad, fueron algunos de los temas tratados en el Plenario del legislativo departamental.

Edil Carlos Silva

Como todos saben, esta media hora previa la usamos habitualmente para hacer y trasladar reclamos de la ciudadanía. Hoy, nosotros vamos a trasladar una preocupación de la ciudadanía del pueblo de Salto, pues creemos y estamos convencidos que, la enorme mayoría de los salteños, están preocupados con este tema, seriamente preocupados, y nos referimos a los hechos de inseguridad que hemos venido viviendo estos últimos tiempos en el departamento.

En estos últimos tiempos en Salto estamos viviendo una ola de inseguridad nunca antes vista. Los asaltos a mano armada, ya son cosas de todos los días, llegando al punto de tener lesionados en dichos episodios, ni hablar del robo de motos, domicilios, arrebatos, rapiñas, etc. Habitualmente, cuando escribimos algo, lo hacemos desde la propuesta y la mano tendida, pero hoy, queremos ser la voz del pueblo, transmitir lo que la gente está sintiendo y decirle al gobierno, que debe hacerse cargo y actuar de una vez por todas.

Creo que la sensación que todos tenemos es que la ciudad se ha transformado en tierra de nadie, donde los delincuentes andan libremente por todos lados, cometiendo todo tipo de delitos. Los ciudadanos de bien, sienten miedo de abrir las puertas de su comercio, su casa o andar por la calle. Ni hablar de los que tenemos hijos; cuando salen estamos todo el tiempo con el corazón en la boca.

Cuando estamos escribiendo esto, estamos transmitiendo lo que sentimos y seguramente lo que piensan cientos de salteños, nos lo dicen todo el tiempo, o lo vemos en las redes sociales; la gente está con miedo y harta de esta situación. Muchos están a un paso, en caso de vivir una situación de violencia, de ejercer justicia por mano propia y seguro que no es lo mejor, pero muchos ya no ven otra salida. Y si esto sucede, ¿qué hará la justicia? Probablemente esta persona, que seguramente sea trabajadora y honesta, terminará, por lo menos, procesada.

El pueblo se siente desamparado por la Policía y la justicia de este país; el pueblo entiende que el gobierno de turno ha dejado de cuidarnos. El mensaje que viene desde el gobierno, es que la delincuencia tiene vía libre para actuar; que los delincuentes tienen más derechos que la gente de bien; que nuestros derechos no valen y los de ellos sí, y sin temor a equivocarnos, creemos que eso es lo que la enorme mayoría de los uruguayos pensamos.

Cuántas veces hemos visto a autoridades nacionales justificar lo injustificable, amparar a quienes deberían estar presos, pedir a la gente que no se resista y se deje robar, ¿hasta dónde vamos a llegar?

Estamos cansados. Los que queremos vivir en paz, necesitamos que las autoridades actúen, cumplan con su función, la de proteger al pueblo trabajador y no a los delincuentes, que se hagan cargo y sean los custodios de la libertad de la gente. La paciencia se va terminando y eso nunca es buena cosa.

Hoy en nuestro querido Salto, estamos viviendo momentos muy duros, episodios de violencia a los que no queremos acostumbrarnos y entendemos que se está a tiempo de pararlos. Que los que tienen que actuar, lo hagan; que la Policía prevenga y reprima el delito y que la justicia, no los deje libres al rato, que encuentren la manera de proteger a la gente honesta y trabajadora, que son quienes además de todo, le paga el sueldo.

Los salteños, pedimos a gritos sentirnos protegidos y amparados; necesitamos que el gobierno cumpla su función con los ciudadanos, que nos dé garantías para vivir en paz y que podamos volver a creer, que aún, quedan esperanzas. La solución seguramente, que no va sólo por el camino de la prevención y represión del delito, muchos otros son los aspectos a mejorar y cambiar, pero empecemos por lo primero, cuidemos a la gente de bien, que es la enorme mayoría del Uruguay.

Señor Presidente, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a los distintos medios de prensa y al Ministerio del Interior.

Muchas gracias, señor Presidente.

Edil Eduardo Godoy.

Hoy, voy a reiterar una exposición escrita que hice hace un par de meses, sobre inquietudes de vecinos y también conductores del servicio urbano de pasajeros, de la situación en que se encuentran las calles en Barrio Artigas.

En la calle Ansina, llamada calle 8, los vehículos tienen que andar a una marcha muy moderada por el deterioro de esta calle. También, Pedro Campbell, ahí está muy difícil para circular los conductores. Hicimos este pedido de toda la extensión del recorrido del barrio Williams, barrio Artigas, barrio Uruguay, donde también dijimos el nombre de las calles por donde circulaba el servicio de ómnibus. En algunos sectores, se hicieron algunas reparaciones, pero otros se encuentran en total estado de abandono. Por eso, es que reiteramos esta solicitud de los vecinos, por la reparación de las calles, y también, la inquietud de los conductores del servicio urbano de pasajeros. Al solucionar el problema de las calles, también va a ir la mejora para el servicio urbano, porque en las condiciones en que se encuentran las calles, en este momento, deterioran mucho a los coches. Quisiera que la versión taquigráfica de estas palabras sea derivada al señor Intendente y al Director de Obras de la Intendencia de Salto, como también a los medios de prensa.