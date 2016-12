Villa Constitución, por Catalina Trinidad.

Diario EL PUEBLO como siempre esta detrás de todas aquellas personas que culminan una carrera , quienes se preparan para un futuro mejor, en esta oportunidad charlamos con Carmiña da Rosa y esta fue la charla: cuantos años tienes , que fue lo que te impulso a retomar tus estudios y así realizarte con algo que tenias pendiente en la vida?

Tengo 33 años madre de una adolescente de 14 años quien fue ella principalmente mi impulso para hacerlo porque al verla estudiando me dije a mi misma que debía darle el ejemplo, por supuesto que mi esposo fue también uno de mis pilares fundamentales para seguir así como mi familia que estuvieron al pie del cañón como quien dice

¿Que carrera elegiste?

Realicé el curso en academia de estudio Americana que es de Montevideo pero que también tienen en Salto donde dictan clases en un salón del colegio Santa Cruz. Me pareció bárbaro hacer el curso de Educadora Preescolar Baby Sister y áreas recreativas porque me gustan mucho los niños. El curso duraba un año desde marzo a diciembre. Me pareció importante porque yo en ese momento tenia 32 años, era un curso corto y con salida laboral . Fue muy emocionante para mi como para mi familia que algo tan simple se convirtiera en algo muy importante. Mi hija Saiho se sintió muy orgullosa por su mamá porque luché y terminé la carrera sobre todo cuando hablo de lucha me refiero a la parte económica, ya que no es fácil para una familia mantener a una hija en sus estudios dado el gran déficit de trabajo que hay en nuestra localidad y las pocas oportunidades que trabajo que existe no son muy bien remunerados, hay una historia en cada persona diferente pero cabe acotar que solo una nos hace parecidos en la Villa y es el sistema laboral.

Y si a eso le sumamos el costo de pasajes para que la mamá pueda estudiar entonces ahí estamos hablando de lucha de un gran sacrificio . Mi hija me esperó ese día con una amiga y un cartel que decía «felicitaciones» , esas cosas para mi tiene un valor moral increíble. Me encantaría poder trabajar aquí en la Villa, ojalá logre tener esa posibilidad de lo contrario iré a buscar la oportunidad en otro lugar.

En el pasado tuve que abandonar mis estudios porque no estaba totalmente madura y creía que no tenia importancia estudiar, lo creía así al ver cosas muchas veces injustas que sin estudio mucha gente lograban lo que aquellos con estudio no lo conseguían y también me pasó que por más que soy hija de una profesora entendía equivocadamente las cosas, luego al pasar los años y ver a mi hija estudiando y exigirle que lo haga ya que es algo muy importante para lograr trabajar .

Un mensaje que te gustaría dejar a quienes hoy por hoy se ven reflejadas con tu historia?

Les digo a todas las personas que no hay edad para estudiar y que aquella frase de querer es poder es mas que una frase si la ponés en práctica.