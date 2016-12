La industria, productores y gobierno esperan alcanzar en el primer semestre de 2017 la apertura de Estados Unidos para la carne ovina uruguaya con hueso.

La señal que viene esperando toda la cadena de carne ovina, ayudará a fortalecer un rubro que quiere crecer, que lucha contra las limitantes, pero que demanda mayores señales de los mercados.

El partido en el ovino se juega a nivel de cortes con hueso y Estados Unidos está entre los grandes mercados —al igual que la Unión Europea—, pero además, más allá de los avances en el trámite sanitario para habilitar el mercado, ingresar con carne procedente del compartimento ovino, posibilita tirar abajo cualquier barrera para arancelaria que no se base en la ciencia.

El vicepresidente de Frigorífico “San Jacinto”, Gastón Scayola, dijo que hoy la empresa —que es precursora en la venta de carne ovina uruguaya a Estados Unidos— marca presencia con cortes desosados para fortalecer el contacto con los clientes, más allá de que hoy, Brasil tenga el mismo precio para la misma mercadería y encima con costos menores.

“Hoy el rubro ovino no es negativo para ninguna de las partes. Hay que mantener el esfuerzo para cuando se abra EE.UU. salir a conquistar el mundo. En esta tenemos que estar todos apostando al rubro ovino”, afirmó el industrial.

Scayola exhortó a los productores a “esperar el final de la historia con Estados Unidos, manteniendo la apuesta viva porque hay expectativa cierta” y reconoció que “precisamos no desanimarnos y esperar que se resuelva”. Por otro lado, remarcó que San Jacinto, “de enero a diciembre, igual que los productores que no aflojan, está y siempre estará apoyando el cordero y no sólo aparece en los dos meses que hay corderos”.

El industrial dijo a El País que la apertura de EE.UU. para carne ovina con hueso, “desencadenará un montón de trabajo, como producir los corderos, trabajar con los clientes, armar otros compartimentos para tener mayor volumen de carne y salir a golpear la puerta de otros tres mercados fundamentales (Unión Europea, México e Israel)”.

Agregó que hoy “Estados Unidos continúa siendo un mercado referencial en el que estamos forzando a mantener presencia”, afirmó Scayola.

En cuanto al mercado, afirmó que “se está redondeando este año con la Unión Europea que en los enfriados y las piernas ovinas hizo un golpe de realidad y bajó bastante los precios”, pero entendió que es un hecho coyuntural, porque tiene mucha materia prima y si tiene que comprar más, busca hacerlo a precios más bajos para hacer un mejor negocio.

Brasil continúa siendo hoy el gran mercado, seguido de la Unión Europea y de China, que se muestra medianamente fluido en cuanto a demanda y se le piensa seguir vendiendo.

En cuanto al operativo corderos pesados 2017 que se lanzará este mes, el vicepresidente de Frigorífico San Jacinto dijo que se faenarán entre 750.000 y 800.000 corderos, volumen muy similar al alcanzado en 2016.