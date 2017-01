No pocos en Ferro Carril coinciden: desde que se alejó del club Diego Sebastián Burgos, las complicaciones no han faltado. Sobre todo porque no se ha logrado estabilizar un golero. Fueron pasando por la guarida, Agustín Carrara, Diego Arzaguet, Martín Ferrando, Marcelo Malaquina y Jonathan Vaz entre otros, un total de seis. Hasta que en el último partido de la temporada pasada frente a Universitario, apareció en el arco ALEX NICOLÁS PANELLI.

Con clase y personalidad, para EL PUEBLO, Panelli resultó la pieza de mayor lucimiento en la franja. El hecho es que Vaz ya no pertenece al plantel de Ferro Carril. La conclusión del ciclo. Como contrapartida el retorno de AGUSTÍN CARRARA, quien en la temporada pasada alistó en Gladiador , para luego sumarse al fútbol agrario. Actualmente integra la selección que afronta el Campeonato del Interior y que orienta Richard Usuca.

Ferro Carril incluirá tres arqueros: AGUSTÍN CARRARA, ALEX NICOLÁS PANELLI y el juvenil GUZMÁN ARANDA, componente de la selección Sub 18.

En buen romance, los tres son de la casa.