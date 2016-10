Montevideo, 30 oct (EFE).- La celebración de los 400 años del escritor español Miguel de Cervantes sirvió hoy de marco para el desarrollo de una maratón que congregó en Montevideo a más de 2.000 personas, entre aficionados y profesionales, de distintas partes de Uruguay. En un recorrido de 10 kilómetros los participantes disfrutaron de esta iniciativa que busca “motivar a la población” a la práctica del deporte, como explicó a Efe el secretario del club deportivo Villa Española, Miguel Romero. Con esta actividad queremos motivar a la población a la práctica deportiva, en este tipo de carreras no hay retorno económico para los participantes”, expresó. Valoró el apoyo de la embajada de España en Uruguay quienes, además de soporte económico, hicieron entrega de reconocimientos y distintivos alusivos al famoso escritor ibérico.“Entre los participantes más destacados de esta carrera estuvieron los hermanos Martín y Nicolás Cuesta, quienes representaron a Uruguay en la pasada edición de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Romero explicó que en esta actividad también se incluyó un circuito de 800 metros destinado para que los más pequeños de la casa participaran de la práctica deportiva. No se gana y no se pierde, queremos es que cada vez haya una mayor participación de la población en cualquier actividad deportiva”, concluyó.