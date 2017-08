El comienzo de la reparación definitiva es «inminente», según prometió el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, en el reciente Consejo de Ministros realizado en Nuevo Berlín.

El 8 de agosto, el jerarca inauguró el inicio de la construcción del bypass para el puerto de Nueva Palmira. Ese mismo día anunció que la obra era parte de una inversión global de más de 80 millones de dólares que comprendía el eje de las Rutas 21 (entre Nueva Palmira y Mercedes) y Ruta 24, unos 46 kilómetros que quedaron pendientes del proyecto original de white topping (carpeta blanca) que dio excelentes resultados en el corredor litoral donde baja gran parte de la producción granelera del país y la madera para las plantas de UPM y Montes del Plata.

Mientras tanto, los vecinos y transportistas se quejan del insuficiente mantenimiento de las vías de comunicación entre el anuncio realizado y el comienzo efectivo de las obras. Advierten que el deterioro genera importantes demoras y sobrecostos por la rotura de equipos.

«Para quienes transitamos esta ruta todos los días con herramientas, el trayecto se está tornando muy peligroso porque hay cada vez más pozos y son cada vez más grandes. Esto está realmente intransitable», opinó el productor Washington Laco que vive y trabaja en la zona rural cercana a San Javier.

«El principal motivo de esto es la falta de mantenimiento por parte de Vialidad en los dos últimos años. Con la carga de granos y sobre todo de madera que pasa por acá, no hay ruta que aguante», precisó Laco.

Preocupado por la situación, pudo tomar contacto con uno de los responsables del consorcio Grinor, adjudicatarios de la obra, quien le informó que en el mes de septiembre se estaría firmando el contrato.

«En principio hicieron un breve contrato por 30 días, para el tapado de pozos y levantamiento de lo que ha quedado de la carpeta asfáltica».

De hecho, durante estos días, se pueden ver dos equipos de trabajadores al costado de máquinas pesadas moviendo el material al costado de la ruta 24 que, además del deterioro, no está señalizada y tampoco tiene banquina, lo que la transforma en doblemente peligrosa.

Sobrecostos

El empresario Gustavo Ponce Guerra, titular de la estación de servicio ubicada en el cruce de las rutas 24 y 25, es un observador privilegiado, junto a su padre, del intenso movimiento que se registra en ese estratégico enclave.

Estiman que pasan por el lugar dos camiones con madera por minuto. «Estamos muy preocupados por el estado de la carretera y los graves problemas que está originando en materia de roturas no sólo para particulares sino además para las empresas de transporte. Hoy están teniendo un sobrecosto derivado de los daños en sistemas de frenos y suspensión que está repercutiendo notoriamente en la baja de rentabilidad, informó Ponce Guerra.

Dijo que en los últimos seis meses «la participación de Vialidad ha sido prácticamente nula, quizás esperando por la llegada de la empresa que va a llevar adelante la participación público privada. Para mi gusto abandonaron mucho antes de que la empresa se hiciera cargo de la obra y ahora estamos viendo las consecuencias. El transporte no espera, se hace todos los días, con días buenos o mal tiempo, el pasaje de cargas es permanente», indicó Ponce a El País.

Debido al gran impulso de la forestación y también de la agricultura, la zona está frente a un corredor donde pasa toda la producción hacia las dos plantas de celulosa y los puertos de Nueva Palmira y Fray Bentos.

«El movimiento se ha incrementado en los últimos años en forma exponencial y hemos notado que la inversión por parte de la Dirección de Vialidad no acompasó este crecimiento. Era necesario tener una mayor previsión en el tema de infraestructura», sostuvo.

El empresario de la zona, también advirtió que el tramo de ruta 25 entre Tres Bocas y Young, también se está deteriorando muy rápidamente.

«Tiene un pavimento muy bueno, pero está presentando huellas y en algunos lugares está estallando. El mantenimiento es escaso, entonces, cuando se quiera reparar va a ser necesario una inversión muy grande», advirtió.