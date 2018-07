Asunción, 1 jul (EFE).-

El presidente paraguayo, Horacio Cartes, destacó hoy ante el Congreso la reducción de la pobreza hasta el “punto más bajo” de la época democrática y el sostenimiento del ritmo de crecimiento, superior al 4 % anual, como principales logros de su gestión.

“El premio mayor fue haber logrado reducir la pobreza y la pobreza extrema al punto más bajo en la historia democrática de Paraguay”, dijo Cartes, que el 15 de agosto dejará la Presidencia a Mario Abdo Benítez, también del Partido Colorado.

En términos económicos, Cartes reivindicó el mantenimiento del crecimiento durante su gestión a pesar de las dificultades externas, lo que le permitió situar “el déficit (público) muy por debajo de lo establecido en la ley de responsabilidad fiscal”.

El mandatario enfocó esos logros en el marco diseñado por su Gobierno para “cambiar la mentalidad del país” de cara a reducir los sobrecostes del “clientelismo político” y potenciar la inversión del dinero público.““Habló además de la puesta en marcha de “programas sociales que llegan a más del doble de familias, casi a 200.000 familias”.

En el plano internacional, Cartes recordó el fortalecimiento de relaciones con Israel tras el traslado de la Embajada paraguaya a Jerusalén, o el acuerdo logrado con Argentina para reducir la deuda de la represa de Yacyretá, compartida por ambos países.

Como autocrítica, reconoció que su Gobierno no fue capaz de erradicar la actividad de los “criminales del norte”, como se refirió a la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que realizó varios secuestros durante su mandato.

Sin embargo, recordó que su Gobierno desmanteló a la Agrupación Campesina Armada (ACA), una escisión del EPP.

“No logramos los resultados que esperábamos en la lucha contra los criminales del norte. Si bien logramos eliminar la facción que se denominaba ACA, no logramos aún el mismo efecto con los criminales autodenominados EPP”, dijo.

Cartes dijo que de cara al exterior deja un “país confiable” pero todavía con un gran “déficit acumulado en más de 30 años de desidia y clientelismo.

Cartes no hizo durante su discurso ninguna mención a su fallido intento de jurar como senador este sábado, después de que el Congreso bloqueara su renuncia a la Presidencia, paso necesario para asumir como legislador sin caer en la duplicidad de funciones.““El mandatario obtuvo un escaño en el Senado en las pasadas elecciones del 22 de abril pero no fue convocado a jurar ese día. EFE.“