El sábado a la noche, la venta de 1.124 entradas. Por ese concepto, $ 168.600 recaudados. Pero resta sumar el monto de las entradas vendidas en las sedes de Salto Nuevo y Gladiador, que podría orillar las 1.000. A su vez, ayer a la noche en la doble programación: 2.400 boletos expendidos y $ 360.000 taquillados. Por lo tanto, el total de entradas fue de 3.524, con $ 528.600 en boletería. Hay que hablar de casi 20.000 dólares sobre la base de tres partidos jugados.

Socios en la punta

Equipos PJ PG PE PP GF GC PTS

Gladiador 1 1 0 0 3 2 3

Universitario 1 1 0 0 1 0 3

Ceibal 1 0 1 0 2 2 1

Ferro Carril 1 0 1 0 2 2 1

Nacional 1 0 0 1 0 1 0

Salto Nuevo 1 0 0 1 2 3 0

La 2ª que vendrá

Esta noche en el Consejo Superior, se pacta la segunda fecha del hexagonal.

Los tres partidos que estará incluyendo.

NACIONAL vs CEIBAL

FERRO CARRIL vs GLADIADOR

SALTO NUEVO vs UNIVERSITARIO