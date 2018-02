Fútbol Sala: El campeonato “Salteño” de Fútbol Sala retomó su competencia con todo… varias sorpresas, o quizá no tanto.

Y en definitiva esto es así, porque tal cual lo informábamos en ediciones anteriores, donde incluso antes de realizar la Liga Salteña de Fútbol Sala su habitual paréntesis de fin de año (2017), ya opinábamos desde estas páginas, acerca de lo parejo, atractivo, y competitivo del campeonato “Salteño” en ambas divisionales, parecería ser que debido a los resultados que ya se han registrado en el retorno de la competencia, no estábamos tan alejados de la realidad, debido a que con algunos resultados que se estuvieron registrando en las fechas pasadas, y los que seguramente se podrían estar dando en las próximas fechas fijadas…no nos queda otra que opinar ahora que prácticamente ya no quedan candidatos y/o favoritos firmes para estar en la definición de la temporada 2017/ 2018 en la disciplina a nivel local, las cosas como son.

Lógicamente, y recordando un poco lo que ya hemos venido informando desde hace tres, o cuatro temporadas a esta parte, en definitiva la competencia del Fútbol Sala ha venido “abriendo el abanico” en cuanto a lo que ha sido la participación de varios jugadores ( los que ya venían jugando a esto desde siempre) en otros equipos, o sea para que se entienda…en temporadas anteriores, existían dos, o tres equipos, que contaban siempre en sus planteles con dichos jugadores, y a la larga siempre eran los que definían el campeonato local, eso es así.

En la medida que dichos jugadores fueron cambiando de equipos, y de camisetas, lógicamente aquel equipo que los recibía no solo potenciaba su plantilla, sino que el resto de la misma seguía “aprendiendo” las básicas de la disciplina debido al aporte de los mencionados jugadores referentes, los que incluso en varios casos, ya han tenido en más de una ocasión, participación activa en competencias de Liga Uruguaya A.U.F defendiendo a equipos de nuestro departamento (Club A. Universitario y Ferro Carril F.C), sino también de la capital del país. Entonces al seguir por esta senda, en cuanto a la apertura de abanico en lo que refiere a que cada vez fueron más, los equipos que pudieron contar con los mencionados jugadores, estaba muy claro, y se sabía, que la competencia se iba a emparejar… como en definitiva terminó sucediendo, así de simple.