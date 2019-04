Inicia hoy jueves la disputa de una nueva fecha del “Salteño” a nivel de las divisiones menores

En la jornada de hoy jueves, en tres escenarios diferentes, y con tres Encuentros y partidos correspondientes a las divisiones de los más “chicos”, estará dando inicio la disputa de una nueva fecha del campeonato “Salteño” de básquetbol a nivel de las categorías Formativas entre equipos locales.

Sin dudas el campeonato viene trancurriendo con mucha expectativa, mucho público acompañando en las tribunas de cada escenario donde juegan los “gurises”, y tambien otro dato que no deja de ser importante, es la gran paridad existente desde lo deportivo, entre varios equipos en sus diferentes categorías.

Luego se sabe, y es un tema que ya hemos manejado antes, existen categorías que por un tema generacional están un par de escalones por encima del resto , ya que aquellos que en una temporada ganan el campeonato (por ejemplo Infantiles) con justicia y claridad, lo más seguro es que la tendencia se siga marcando en temporadas futuras, segun los chicos van pasando de categoría y los planteles se mantengan, esto ha sido siempre así, y esta temproada no será la excepción.

Detalles para una nueva fecha

Liga Salteña de Básquetbol: Temporada 2019

Campeonato “Salteño”: Categorías Formativas

Cuarta fecha: Primera rueda (Torneo Apertura)

Jueves 11 de abri

Hora 18,00: U 11 (Escuelita)

Hora 19,15: U 12 (Pre Mini)

Hora 20,30: U 13 (Mini)

Los partidos:

CÍRCULO SPORTIVO vs NACIONAL

FERRO CARRIL vs SALTO URUGUAY

UNIVERSITARIO vs ATLÉTICO JUVENTUS

Nota: Los equipos nombrados en primer término, oficiarán de locales en cada caso