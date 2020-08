Tiempo de espera

La información a la que accedió EL PUEBLO es una: Edinson Cavani NO VIAJÓ A PORTUGAL para aguardar la definición de su futuro. VIAJÓ A ESPAÑA y en un ámbito esencialmente turístico disfruta de estos últimos días, cuando tiende todo a resolverse en materia de su transferencia, luego de los años en que jugando para el PSG se convirtió en el máximo goleador en la historia del club parisino.

Para el delantero salteño fueron cinco meses al margen del fútbol. En junio concluyó su contrato con el PSG y no aceptó una prolongación por un par de meses, a los efectos de poder afrontar el tramo final en la Champions. Justamente en la víspera los franceses alcanzaron un neto 3 a 0 ante el Leipzig de Alemania (goles de Marquinhos, Di María y Neymar), para avanzar a la final, con el ganador de esta tarde: Lyon o Bayern Munich.

Los últimos dos meses, Edinson Cavani permaneció en Salto y contempló el plan elaborado por el Prof. Christian González. Por lo demás si de su pase se trata, la chance respecto a Benfica surge de par en par, pero NO ES UN TEMA RESUELTO EN SU TOTALIDAD.

Hasta que no se rubrique el acuerdo definitivo, siempre es posible abrigar la duda misma. En el universo de las transferencias, nada es descartable.