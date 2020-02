Se acabó la novela del mercado de pases de invierno en Europa: Edinson Cavani seguirá en el París Saint Germain. Esto se debe a que los franceses no aceptaron la oferta de 15 millones de euros realizada por el Atlético Madrid. El director deportivo del PSG, el brasileño Leonardo, dejó en claro cuál fue la postura del club con respecto a las negociaciones para que el delantero se fuera de París: «No llegamos a un acuerdo. Nunca pensamos en venderlo, pero en un momento estudiamos las propuestas. Está disponible para lo que resta de temporada». Cavani, de 32 años, es el máximo goleador histórico del club parisino con 198 tantos. A todo esto, Leonardo aseguró que no podían apurarse para tomar una decisión: «Creo que seis años y medio en el club no pueden borrarse en dos semanas de negociaciones».

En lo que va de la temporada Cavani disputó un total de 12 encuentros con el PSG y convirtió dos goles. Las razones por las cuales tuvo tan poca acción: las lesiones que padeció y la llegada del delantero argentino Mauro Icardi.