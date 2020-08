«Convertir derrotas en enseñanzas; ¿ganar en la vida solo pasa por un trofeo?»

«Como OPERADORA TERAPÉUTICA EN ADICCIONES, estoy convencida que el deporte es una gran herramienta no solo como medio de canalizar de una manera sana, sino además de trabajar factores importantes como son el AUTOESTIMA, seguridad personal, intolerancia a la frustraciones entre tantas.

Creo que se debe trabajar en una sociedad donde continuamente nos exigen el ganar como único lema para ser exitosos en la vida. La contracara de esto: ¿qué pasa si no llego a ser el mejor.

¿Pero qué es ser el mejor?

Puedo lograr manejar por mi solo, ese entender que ganar en la vida no solo pasa por un trofeo?»

**********

No es la primera vez que MARÍA CECILIA RIVAS FRANZONI va describiendo en

EL PUEBLO, situaciones que afloran desde una realidad, donde complejas problemáticas son parte de un azote, casi cotidiano. Envolvente para quienes padecen tormentos en direcciones varias.

Al fin de cuentas no es solo un factor originario, el que derrama y actúa socavando horizontes, limitando dignidad en más de un caso. .

Desde ese rol de Operadora Terapéutica en Adicciones, Cecilia admite que el deporte es un ámbito a favor, para que las evoluciones sean posibles.

Para que ese martirio que supone la adicción, vaya topándose con diques de contenciones que evitar acentuar el mal. Evitar que ese mal gane la partida.

***********

«CUANDO PENSAMOS QUE ESTÁ TODO PERDIDO»

«Dentro de un ámbito que tenemos la idea que todo es saludable, nos encontramos rodeados de ADICCIONES EN LA GENTE que se los enferma POR NO PONER EN PALABRAS LOS QUE LES PASA. POR NO SABER MANEJAR LO ANTERIORMENTE DICHO Y ESE AMBIENTE QUE POR AHÍ CREEMOS EN QUE REINA SOLO EL BIENESTAR, y SE TRANSFORMA EN OTRO LUGAR DONDE SUCEDEN ESTAS PROBLEMÁTICAS QUE NO ENCUENTRAN RESPUESTAS».

Un apunte que se hace esencial desde Cecilia, es la nueva proyección que se le plantea.

Desde lo profesional.

Pero desde lo humano también. Toda una asociación de búsquedas.

«Este nueva idea o nuevo proyecto, lo comparto con un grande de verdad como es Rafael Sosa Pintos, que supo de ganar y también de las otras. Apuntamos a trabajar cuando las luces se apagan con el lado más humano que cada uno tiene, aportando un «se puede», cuando pensamos que todo está perdido.

Palabras de aliento para no abandonar. Lo que nos gusta por no ser los mejores, a reconocer límites.

A convertir derrotas deportivamente hablando, como enseñanzas. A entender que no todo pasa por lo físico y lo que me exige la sociedad, que tengo que tener determinado peso, vestirse de determinada.manera, en una sociedad donde lo lindo es lo que vende»

«Una mente anestesiada y esa forma de dominio»

En el gimnasio acuden quienes pretenden un acondicionamiento físico, una regulación de sus propiedades técnicas, pero también un amparo en medio de desvíos, transgresiones o sintonías al margen de la construcción o de la tantas veces vacilante armonía interna.

Por eso, al decir de Cecilia Rivas, «queremos gurises sanos físicamente y con la cabecita bien puesta. A eso apunta nuestro compromiso, porque entendemos que si bien no podemos cambiar el mundo, tenemos que ser protagonistas desde el lugar que estamos. La mayoría de los políticos no hablan de estos temas.

A veces una mente anestesiada por la droga, impide el razonamiento propio. Evitar despertar a determinadas situaciones. Si hay quienes no piensan, también es una forma de dominio. Para muchos de quienes son parte del sistema, mientras sean menos los que piensen, tanto mejor»