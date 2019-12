Más certero desde los once pasos

Y en definitiva el equipo de Ceibal también por penales, se metió en la Final del campeonato, y ahora jugará ante Universitario el próximo fin de semana. Un partido parejo, mejor inicio de Ceibal en el partido y en los primeros minutos, sobre los 13`, gran jugada de Emiliano Maciel pro derecha, desborde, centro atràs, y la buena definición de Agustín Suárez con remate potente para poner la apertura para el “Ceibo”.

Siguió siendo mejor Ceibal, sobre los 23`un tiro libre de Agustín Suárez apenas desviado, y la primera de Gladiador recién llega sobre los 32`, con una media vuelta dentro del área de Juan P. Otorguez que pasa muy cerca.

Se viene Rodrigo Quiroga en Gladiador a la cancha, y el equipo de Rony Costa mejora en generación de juego y creación de chances. Un remate del propio Quiroga que pasa muy cerca. Sobre los 41` un penal bien sancionado en favor de Gladiador, pero la sentencia desde los once pasos de Rodrigo Quiroga es tapado en dos ocasiones por el golero Alfredo Hernández en gran reacción.

En el segundo tiempo Gladiador adelanta sus linea y sale decidido a buscar el empate, un remate de Braian da Silva en el horizontal con el golero vencido a los 8`, luego otro remate de Carlos da Silva en el horizontal, Gladiador merecía el empate, que llega sobre los 43, tras buen remate de Carlos da Silva, no mucho más de allí al final… y se venían los penales. Más certero desde los once pasos Ceibal, pese a que tuvo todo Gladiador que convirtió los tres primeros, luego los yerros en el cuarto y quinto, y después en el 1 – 1 fue el “Ceibo” quién estuvo màs certero y se quedó con el pasaje a la final.

DANIEL SILVEIRA

Así pasó

Campo de juego: Estadio Ernesto Dickinson

Àrbitro central: Fernando López (Bien)

Asistentes: Jorge Caffrée – Ricardo González

Cuarto àrbitro: Marcelo Izaguirre

CEIBAL 1 (5): Alfredo Hernández, Franco Rivero, Gastón Trindade, Christian Cavani, Brian De los Santos, Fabio Rondán, Charly Cabrera (Matías Artave), Agustín Suárez, Brahian Albín (Sebastián Farías), Emiliano Maciel (Robert Rodríguez), Darío Rondán. D. T: Ruben González

GLADIADOR 1 (4): Jorge Fleitas, Mauricio Trinidad, Juan de los Santos, Ramón de Mora, Danilo Urrutti (Rodrigo Quiroga), Elbio Conti, Carlos da Silva, Braian da Silva (Enzo Farinha), Juan P. Otorguez, Brian Bermúdez, Milton Tavarez (Fabián Leites). D. T: Rony G. Costa

GOLES: P/T 13`Agustín Suárez ( C)

S/T 43` Carlos da Silva (G)

Serie de penales

CEIBAL GLADIADOR

Darío Rondán (palo) Carlos da Silva (Gol)

Robert Rodríguez (Gol) Mauricio Trinidad (Gol)

Christian Cavani (Atajado) Fabián Leites (Gol)

Fabio Rondán (Gol) Juan P. Otorguez (Atajado)

Alfredo Hernández (Gol) Rodrigo Quiroga (Afuera)

Franco Rivero (Gol) Juan de los Santos (Atajado)