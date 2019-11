En fútbol suele hablarse de eficacia, cuando la materia ofensiva se convierte en factor de análisis. Si un equipo es apto en la apuesta de tentar progresión y llegada, la conclusión es esa. Pero después de todo, se puede apelar a esa otra eficacia: la que defiende.

La que se expone para el bloqueo de caminos y la que no renuncia a la suma de factores, para afincar el cartel de «pare».

Es acaso un mérito, entre lo táctico y lo conceptual. El hecho es que Ceibal termina ganándole 1 a 0 a Gladiador, por la eficacia de una trinchera defensiva a la que «Padilla» González terminó apostando. No por nada al paso del segundo tiempo, sacó del equipo a Emiliano Maciel, Braian Albin y Enrique Rosas Pintos. Cuando Gastón Trindade ingresó por Maciel, la compaginación fue neta, para que la linea de cinco no dudase como sostén.

Porque en el segundo tiempo, Ceibal fue archivando la misión de ataque. Fue escudo de contención en la zona de volantes, con la clase orientadora de Fabio Rondán, mientras que no faltó quien raspara. Solo una aparición ofensiva en la recta final, con esa diagonal primero y el remate después de Agustín Suárez para que el larguero tambaleara.

EL GLADIADOR DE NO PODER

Cuando se iba moribundo el primer tiempo, ya con grises contaminando el trámite y la pelota llegó al área desde la zurda. Un primer frentazo, para que el segundo dictara sentencia, en este caso con Pablo Malinovski. El «Rusito» la fue a buscar de arriba.

Y ahí se topó con ella. Hirió la red sometida y con Gladiador recurriendo a la explicación que no encontró, aunque el mérito del zaguero se torna incuestionable.

La aptitud del que gana el espacio libre para llegar limpito a la conversión. Dejemos de cuestionar a la defensa, cuando el que decide sumó un manual. ¿O no?

Y el partido arrancó bárbaro. Sobre todo en los valores de la dinámica, hasta el posterior apagón de estrategia. En los 15′ cuando el «Pato» Conti barre el pie de apoyo de Agustín Suárez dentro del área: fue penal. El penal que no sancionó José Gabriel de los Santos.

Después, un remate de Toriani para desviar y una habilitación de Juan Pablo Otorgues que mal decidió Fabián Leytes.

En el segundo tiempo fue el Gladiador del no poder. Rony lo fue variando desde la Dirección Técnica, pero la ausencia de pensadores fue concreta. La loca aventura de Gladiador de querer sin saber cómo y el Ceibal de su convencida trinchera a partir de la vuelta de un líder natural: Christian Cavani. Cuando no se excede, cuando no se pasa de la raya… ¡zaguerazo!.

Desde la eficacia de esa trinchera, la verdad del Ceibal que ganó. Al que no le sobró nada. Es cierto. Pero tres puntos al bolsillo. Y si de ilusión se trata, la suya, qué duda cabe, goza de buena salud. Salud de la buena. Bien de la buena.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-