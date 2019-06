¿Por qué ganó Ceibal? Porque hizo del partido, una consigna de querer. Y como el querer guarda relación con la actitud, la consecuencia es inapelable.

Si en el primer tiempo Ferro Carril llegó por única vez a través de un remate de Jorgeluis Vera y Ceibal en tres situaciones y en una de ellas, apareciendo los notables reflejos de Jony Fleitas, hay que ir admitiendo que Ceibal no terminó venciendo por alguna mismísima casualidad que anduviese en la vuelta.

En los 29′ Juan Coelho se fue expulsado por doble amarilla y a Ferro se le fue perdiendo la brújula, si es que alguna vez la manejó. O la tuvo.

Es que más allá de imperfecciones técnicas, Ceibal siempre disfrutó de un caudal colectivo superior. La contrafigura de Ferro, siempre a mitad de camino, limitado a recursos individuales, lejos de alguna armonía colectiva más o menos rescatable.

¿Cuántas pelotas a favor de Javier Guarino? Ninguna. ¿Cuántos chances de gol del centrodelantero de Ferro? Ninguna.

Es que los volantes no alcanzaron dimensión ofensiva, con excepción hecha de ese minuto 28′ del segundo tiempo, cuando Nahuel Machado se filtró en diagonal, desde zurda y hacia el medio.

Remate, rechazo y Carlos Vera. Decisión al gol. Fue el 1 a 1, porque en los 20′ Darìo Rondán resolvió notable tras una bomba área que aterrizó en el área de Ferro.

El mismo Ferro que nunca alcanzó estabilidad de rendimiento.

«Padilla» González metió variantes. Acopló delanteros siempre y allá fue. Hasta que en los 35′, cuando profundiza Emiliano Maciel. Tapada de Jony Fleitas primero y a disposición del fusilamiento después por Pablo González. El instinto ejecutor de Pablo. Como antes. Hacer para ganar, como en esa secuencia también. Ferro concluyó en medio de la limitación declarada. Con la escasez de peso en ataque, clausura en las vías de llegada. La personalidad defensiva de Ceibal. Oficio en Cavani y De los Santos. La solidaridad desde los volantes. Nadie para volverse bacán. Vocación de laburo en todos. Hacer para ganar.

Por eso Ceibal. Justamente: por eso… siempre.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.

Árbitro central: Fernando Samit (MUY BIEN).

Asistentes: Jorge Caffré-Mauricio Revuelta.

CEIBAL (2)- Alfredo Hernández; Franco Rivero, Christian Cavani, Juan de los Santos, Franco Emanuel da Silva; Juan Darío Rondán, Richard Toriani, Agustín Suárez (Robert Rodríguez), Fabio Andrés Rondán; Santiago Curbelo (Emiliano Maciel), Pablo Sebastián González (Carlos Silva).

Director Técnico: Ruben González.

FERRO CARRIL (1)- Jony Fleitas; Juan Viera (Enzo Albano), Junior Rodríguez, Juan Coelho, Sergio Cruz; Agustín Panza (Franco Souza), Sebastián Silveira; Nahuel Machado, Carlos Alberto Vera, Jorgeluis Vera (Alejandro Pintos); Javier Guarino.

Director Técnico: Ramón Romero.

GOLES: st- 20′ Juan Darío Rondán (C); 28′ Carlos Alberto Vera (FC); 35′ Pablo Sebastián González (C).

Expulsado: 29′ del primer tiempo, Juan Coelho (FC).

EL MEJOR DE LA CANCHA: Juan de los Santos-Fabio Rondán-Pablo Gonzálrez.

EL MEJOR DE FERRO CARRIL: Jony Fleitas.