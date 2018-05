Sobre todo porque al equipo de Ramón Romero no le faltaron aspectos básicos que son capaces de regular a los que se proponen vencer. Desde la receta defensiva que se fue afianzando, pasando por el sentido de asociación que los volantes no dejaron de exponer. En esa zona, Ceibal es lo que es: riqueza de anticipo cuando el rival va a disponer de la pelota y dinámica de circulación cuando la maneja. Por eso superó la diferencia prematura de Salto Uruguay.

La mano en el área y la sanción inapelable. Márquez al gol. Pero el hecho es que Ceibal no se volvió locura desmedida.

Como este equipo de Romero está modelado para ganar, fue localizando espacios, para llenarlos con el peso de la convicción real. La que tuvo.

Nicolás Ferreira metió el frentazo del empate y dos minutos después el penal sobre Piegas. Al remate Fabio Rondán, rechazo de Gastón Silveira, Fabio para capturar el rebote y plásticamente para resolver con el 2 a 1. Antes de la conclusión del primer tiempo, el frentazo de Richard Requelme que pudo ser el empate. Al fin de cuentas, todo parte de la costosa búsqueda de Salto Uruguay, porque además es capaz de naufragar en los metros finales, en medio de ausencias que no disimula.

En los 10′ de la recta final, el penal que malogra Zapirain. Vuelo de Diego en el arco, para desviar. No hay caso: el tren a veces pasa solo una vez. Por eso, cuando a los 26′ Curbelo llegó al tercero, la sentencia declarada a la cuenta de Ceibal. De última Katriel Piegas, tiro y libre-gol. Torta decorada, en medio de la simpleza de Ceibal y su modelaje general a la medida de la circunstancia.

Pero además, solo basta mirar la tabla. Llegó a la punta: ¿qué más quiere? Mientras Salto Uruguay se fue de capa caída. No le faltaron moretones en el alma. Seguro que no le faltaron.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

Así pasó!

Campo de juego: Parque Rufino Araújo.

Árbitro central: José Gabriel de los Santos (Bien).

Asistentes: Miguel Ángel Pereira-Víctor Rodríguez.

CEIBAL (4)- Diego Arzaguet; Franco Rivero, Juan Darío Rondán, Gastón Trindade (Gonzalo Suárez), Cristian Albez; Elías Galli, Charly Cabrera, Fabio Rondán (Santiago Curbelo), Katriel Piegas; Agustín Suárez (Robert Rodríguez), Jorge Nicolás Ferreira.

Director Técnico: Ramón Romero.

SALTO URUGUAY (1)- Gastón Silveira; Walter Campos, Santiago Reyes, Jorge Dalmao, Daniel Sosa (Alex Fioritti); Ignacio Bueno, Paolo Tabárez, Miguel Márquez (Fabián Fernández), Diego Zapirain; Pablo Araújo (Ezequiel Martínez), Richard Requelme.

Director Técnico: Martín Ferrando.

GOLES: 3′ Miguel Márquez de penal (/SU); 32′ Nicolás Ferreira (C); 34′ Fabio Rondán (C). Segundo tiempo 26′ Santiago Curbelo (C); 37′ Katriel Piegas (C).

Observaciones: A los 10′ del segundo tiempo, Diego Arzaguet le rechazó un remate a Zapirain (SU) desde el punto penal.

EL MEJOR DE LA CANCHA: Elías Galli-Katriel Piegas-Nicolás Ferreira.

EL MEJOR DE SALTO URUGUAY: Richard Requelme