Las negociaciones fueron y vinieron entre Ceibal y Santa Rosa de Bella Unión, el club propietario del pase de EMILIANO MACIEL. De última, la noticia para el apunte: Ceibal descartó la presencia del delantero en su plantel 2020, como consecuencia de la exigencia económica de la entidad «santa». Descartado Maciel, por lo que la Comisión Directiva de Ceibal apunta más que nunca a Jonathan García, volante, 18 años, también de Santa Rosa.

En este caso el acuerdo de partes es posible. Se trata de un jugador con pasaje por Boston River de Montevideo. Es de los futbolistas que viene siendo observado por el técnico Ruben «Padilla» González. El goleador de Corralito de la Liga de las Colonias Agrarias (Lima), igualmente en los planes albirrojos.

NO MÁS PABLO

El caso de Pablo González, es un caso que se ha vuelto sentencia: no jugará más al fútbol.

Su rodilla lesionada imposibilita el retorno. En esos términos se lo trasmitió a la Comisión Directiva de Ceibal. Quiso integrarse al plantel, con la mira puesta en el año deportivo que nacerá en abril, pero otra vez los dolores acosando. La decisión de Pablo ya no tiene marcha atrás por su propia salud física. No volverá.

Fue Campeón Salteño con Ceibal en el año 2013, pero además se convirtió entonces en el máximo goleador del año superando las 20 anotaciones.

El equipo de «Padilla» será uno de los tres salteños que jugará en este 2020, la Copa del Interior de Clubes, siendo uno más en la Divisional «B», mientras Universitario y Ferro Carril en la «A».